17 de octubre de 2025 - 09:22

El hipnótico pueblito de Brasil con cascadas y selva atlántica: un lugar místico de montañas y ríos cristalinos

Turismo. Un destino escondido de Brasil entre las montañas del estado de Río de Janeiro enamora con su selva, sus aguas transparentes y su energía mística.

El hipnótico pueblito de Brasil con cascadas y selva atlántica un lugar místico de montañas y ríos cristalinos
Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

Rodeado de cascadas, ríos cristalinos y un silencio que abraza, este pequeño destino se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de Brasil. A diferencia de los balnearios más conocidos, aquí el lujo está en la sencillez: calles de tierra, posadas integradas al paisaje y noches iluminadas por un cielo estrellado.

Leé además

el escondido pueblito de brasil con playas infinitas: un lugar silencioso de dunas doradas y paz total

El escondido pueblito de Brasil con playas infinitas: un lugar silencioso de dunas doradas y paz total

Por Andrés Aguilera
el tranquilo pueblito de brasil con dunas y lagunas: un lugar sonado de arena blanca y cielos despejados

El tranquilo pueblito de Brasil con dunas y lagunas: un lugar soñado de arena blanca y cielos despejados

Por Ramiro Viñas

Solo después de recorrer sus caminos y respirar su aire puro, los viajeros descubren el nombre de este paraíso: Visconde de Mauá, un pueblito enclavado en la Serra da Mantiqueira, a unos 200 kilómetros de Río de Janeiro.

image

Naturaleza pura y selva atlántica

Visconde de Mauá forma parte de la región de Resende, y se encuentra justo en el límite entre los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais.

Su entorno está cubierto por la selva atlántica, uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta.

image

En los alrededores se pueden explorar los valles de Maringá, Maromba y Alcantilado, cada uno con sus propias cascadas, pozas naturales y senderos ideales para caminatas.

La Cachoeira do Escorrega es la más famosa: una roca pulida por el agua que funciona como un tobogán natural y ofrece un baño refrescante entre montañas.

image

Clima de montaña y gastronomía artesanal

El clima de altura le da a este destino un encanto especial durante todo el año. En verano, las pozas y ríos de aguas transparentes invitan a zambullirse; en invierno, las cabañas con chimenea y las comidas calientes son protagonistas.

Su gastronomía combina la cocina mineira con productos orgánicos locales, como quesos, truchas, dulces caseros y cervezas artesanales.

Los fines de semana, las calles se llenan de turismo, aromas y música, creando un ambiente cálido y relajado.

image

Un pueblo con alma bohemia y espiritual

Visconde de Mauá también es conocido por su atmósfera artística y espiritual. Muchos músicos, artesanos y terapeutas alternativos eligieron este rincón para vivir, lo que le da un aire místico y creativo.

Allí es posible participar en retiros de yoga, talleres de meditación y experiencias sensoriales en medio de la naturaleza. Todo invita a la introspección y a disfrutar del presente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Histórico. Japón derrotó por primera vez a Brasil tras levantar un 0-2 en contra. Partidazo. 

Batacazo: Brasil perdió ante Japón por primera vez en su historia y la prensa lo calificó como un "desastre"

Por Redacción Deportes
El paraíso brasileño poco visitado que tiene vuelo directo de Mendoza por $305.948.

El paraíso brasileño poco visitado que tiene vuelo directo desde Mendoza por $305.948

Por Redacción Economía
Franco Colapinto, piloto de Alpine

El GP de Brasil y la polémica decisión que tomaron con Franco Colapinto

Por Cristian Reta
Kenya, desconsolada ante la muerte de su compañera Pupy en el santuario de elefantes de Brasil

La reacción de la elefanta Kenya a la muerte de Pupy en el santuario de Brasil: "Abrazadas hasta el final"

Por Redacción Sociedad