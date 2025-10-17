El hipnótico pueblito de Brasil con cascadas y selva atlántica: un lugar místico de montañas y ríos cristalinos

Rodeado de cascadas, ríos cristalinos y un silencio que abraza, este pequeño destino se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de Brasil . A diferencia de los balnearios más conocidos, aquí el lujo está en la sencillez: calles de tierra, posadas integradas al paisaje y noches iluminadas por un cielo estrellado.

Solo después de recorrer sus caminos y respirar su aire puro, los viajeros descubren el nombre de este paraíso: Visconde de Mauá , un pueblito enclavado en la Serra da Mantiqueira , a unos 200 kilómetros de Río de Janeiro.

Visconde de Mauá forma parte de la región de Resende , y se encuentra justo en el límite entre los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais.

Su entorno está cubierto por la selva atlántica , uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta.

En los alrededores se pueden explorar los valles de Maringá, Maromba y Alcantilado , cada uno con sus propias cascadas, pozas naturales y senderos ideales para caminatas.

La Cachoeira do Escorrega es la más famosa: una roca pulida por el agua que funciona como un tobogán natural y ofrece un baño refrescante entre montañas.

Clima de montaña y gastronomía artesanal

El clima de altura le da a este destino un encanto especial durante todo el año. En verano, las pozas y ríos de aguas transparentes invitan a zambullirse; en invierno, las cabañas con chimenea y las comidas calientes son protagonistas.

Su gastronomía combina la cocina mineira con productos orgánicos locales, como quesos, truchas, dulces caseros y cervezas artesanales.

Los fines de semana, las calles se llenan de turismo, aromas y música, creando un ambiente cálido y relajado.

Un pueblo con alma bohemia y espiritual

Visconde de Mauá también es conocido por su atmósfera artística y espiritual. Muchos músicos, artesanos y terapeutas alternativos eligieron este rincón para vivir, lo que le da un aire místico y creativo.

Allí es posible participar en retiros de yoga, talleres de meditación y experiencias sensoriales en medio de la naturaleza. Todo invita a la introspección y a disfrutar del presente.