Tragedia en Brasil: murió una influencer durante un proceso de fecundación in vitro

El mundo de las redes sociales en Brasil se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Gabriela Martins Santos do Moura , una reconocida influencer y abogada de 31 años. La joven perdió la vida el pasado martes 24 de febrero en Sao Paulo, debido a complicaciones surgidas durante un procedimiento de fecundación in vitro .

Martins, quien llevaba dos años intentando quedar embarazada junto a su esposo , se había sometido a este tratamiento en una prestigiosa clínica privada con la esperanza de formar una familia.

De acuerdo con la información de medios locales, la creadora de contenido sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena intervención, lo que le provocó un estado de coma irreversible.

Luego de permanecer ocho días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sirio-Libanés, los médicos confirmaron su muerte cerebral . Ante la tragedia, su familia tomó la decisión de autorizar la donación de sus órganos.

En medio del dolor, la periodista Nahira Monteles, prima de la fallecida, salió al paso de las especulaciones que sugerían que el paro cardíaco había sido consecuencia de una cirugía plástica.

"Mi prima no se estaba haciendo una cirugía plástica ni un procedimiento cosmético. Estaba intentando crear una vida", aclaró Monteles, enfatizando que el procedimiento se realizó en un centro médico de alto nivel.

Sus seres queridos y su esposo, médico ortopedista, le rindieron un emotivo homenaje frente a una iglesia, donde soltaron globos blancos en su memoria. La pareja estaba por cumplir ocho años de matrimonio.

Poco antes de su partida, Gabriela había compartido un tierno mensaje dedicado a Samuel en sus redes sociales, destacando la importancia de los pequeños rituales diarios en la pareja. "Lo que realmente sostiene una relación son los pequeños rituales diarios... la elección diaria de quedarse", escribió la influencer, cuyas palabras hoy resuenan como un legado de amor para sus 10 mil seguidores.