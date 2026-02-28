Fue campeón con Brasil en 1994 y hoy afronta una condena por posesión ilegal de armas y municiones

El ex futbolista Viola, integrante de la selección de Brasil que se coronó campeón en el Copa Mundial de la FIFA 1994, fue condenado a tres años de prisión.

El ex futbolista brasileño Paulo Sérgio Rosa, conocido popularmente como Viola, fue condenado a tres años de prisión por posesión ilegal de armas y municiones, según una sentencia emitida en Santana de Parnaíba, en el área metropolitana de São Paulo, Brasil. La decisión judicial surge de un proceso iniciado en 2012, cuando se detectó la tenencia indebida de armas.

La causa se originó después de que la ex esposa de Viola presentara una denuncia, lo que llevó a una intervención policial en la que se encontraron armas restringidas, un silenciador y alrededor de 80 cartuchos de diferentes calibres, entre ellos munición para escopeta. Aunque la condena se pronunció más de una década después, el juez a cargo del caso determinó que las pruebas y la autoría eran concluyentes.

image Paulo Sérgio Rosa - ex futbolista brasileño. Gentileza Pese a la condena de prisión, el tribunal sustituyó la pena privativa de libertad por servicio comunitario durante el mismo período y ordenó el pago de una multa equivalente a diez salarios mínimos del momento en que se cometieron los hechos. Viola todavía tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores.

Durante su carrera como delantero, Viola tuvo pasos por varios clubes importantes de Brasil y del exterior, vistiendo camisetas de Sport Club Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras, Santos FC y CR Vasco da Gama, entre otros equipos. También pasó por el Valencia CF y el Gaziantepspor en Europa.

image Fue nombrado como el nuevo "Romario" en Brasil Con la Selección de Brasil, Viola fue parte del plantel que se coronó campeón del Copa Mundial de la FIFA 1994 en Estados Unidos. En la final frente a Selección de Italia, ingresó en tiempo extra y formó parte de esa histórica conquista para el fútbol brasileño.

Tras su retiro en 2015, el exdelantero continuó vinculado al fútbol a través de apariciones en medios y eventos relacionados con el deporte, siendo recordado por su carácter y momentos destacados dentro de una trayectoria extensa en clubes de Brasil y el exterior. image