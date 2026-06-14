Tenía 21 años y la lanzaron al vacío sin arnés en Brasil: quién era Maria Eduarda Rodrigues, la entrenadora víctima de un error fatal

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas , de 21 años, falleció este sábado tras caer desde el Ponte do Esqueleto , en la ciudad de Limeira, Brasil. La joven participaba en una jornada de rope jump organizada por la empresa Entre Cordas cuando los empleados la lanzaron al vacío sin haber conectado previamente las cuerdas de seguridad.

La joven residía en Jandira , en la región metropolitana de São Paulo . Se había formado como profesional en Educación Física y Gestión Deportiva , y trabajaba activamente en un gimnasio de su zona donde era apreciada por alumnos y colegas. En sus redes sociales compartía habitualmente su pasión por el entrenamiento, la vida al aire libre y las actividades de aventura.

Un video viralizado registró cómo tres hombres la sostuvieron antes de lanzarla desde una altura de 40 metros , equivalente a trece pisos. Los testigos advirtieron de inmediato que el sistema de protección no estaba enganchado .

La víctima posteó unas historias en Instagram antes del accidente. En una de ellas escribió algo casi premonitorio: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

La caída fue libre. Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudió al sitio, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento por la gravedad de las heridas. Su prometido sufrió una descompensación en el lugar tras presenciar el accidente y recibió asistencia médica. La Policía Civil detuvo a seis personas vinculadas a la organización por homicidio con dolo eventual .

ATENCIÓN: Una joven de 21 años perdió la vida tras ser lanzada desde una plataforma de rope jumping sin estar sujeta a las cuerdas de seguridad, en el sendero del Puente del Esqueleto, en São Paulo, Brasil. ⚠️ Imágenes sensibles. pic.twitter.com/6i1ngwZ3aK

Detenciones, fuga de instructores e investigación judicial

Dos de los instructores intentaron escapar por una zona boscosa tras el impacto, pero fueron capturados por la policía militar minutos más tarde. La defensa alegó que contaban con experiencia y que habían realizado múltiples eventos previos en el lugar sin inconvenientes. No obstante, las pericias señalaron una negligencia operativa al autorizar el salto sin conectar las cuerdas y arneses necesarios.

La Justicia brasileña analiza ahora la documentación legal de la empresa Entre Cordas y los protocolos de seguridad vigentes para deportes extremos. Mientras tanto, el gimnasio donde se desempeñaba la víctima difundió un mensaje de despedida lamentando la pérdida de una compañera querida. Las autoridades municipales anunciaron acciones judiciales por presuntas fallas en la fiscalización de este tipo de eventos recreativos.