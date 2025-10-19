19 de octubre de 2025 - 15:00

La planta ideal para balcones o terrazas: aleja mosquitos, tiene flores coloridas y deja un rico aroma

Hay una planta que muchos eligen por su perfume y belleza, pero su beneficio principal es que actúa como repelente natural.

Es una planta versátil, económica y de gran impacto visual, capaz de transformar cualquier rincón lleno de vida y perfume.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Existen plantas que embellecen cualquier espacio gracias a su color que se destaca en primavera, pero solo algunas combinan color, aroma y utilidad. Una en particular se ha convertido en la favorita de quienes viven en departamentos o casas con poco jardín, porque llena de vida los rincones más pequeños y además protege de mosquitos molestos.

Se trata de una especie que florece casi todo el año y que ofrece múltiples beneficios en balcones o terrazas. Su perfume intenso y su gran variedad de colores lo vuelven una opción ideal para quienes buscan naturaleza sin complicaciones y con la ventaja de mantener el ambiente libre de insectos.

planta en balcón
Es una planta versátil, económica y de gran impacto visual, capaz de transformar cualquier rincón lleno de vida y perfume.

La planta de geranio combina color y aroma en balcones y terrazas

El geranio (Pelargonium hortorum) es una de las plantas ornamentales más resistentes y versátiles.

  • Según el sitio de la Real Sociedad de Horticultura, esta especie no necesita demasiado espacio y puede cultivarse en macetas, jardineras o pequeños contenedores.
  • Además, tolera bien el sol directo y se adapta a distintos tipos de suelo, siempre que cuenten con buen drenaje para evitar el exceso de humedad.
  • Otro punto positivo es que una de sus características más destacadas es su floración prolongada. En primavera y verano, sus flores explotan en una gama de tonos que van del rojo y rosa al blanco y violeta, transformando cualquier terraza en un espacio lleno de color.
  • Su aroma característico proviene de aceites naturales que actúan como repelente contra mosquitos, moscas y otros insectos.
  • Por esta razón, muchos la ubican cerca de las ventanas o en los bordes de los balcones, donde su fragancia se esparce con facilidad.

Sin embargo, su mantenimiento es sencillo: solo hay que regarla cada 2 o 3 días y luego retirar las flores secas para favorecer a los nuevos brotes. Es una planta ideal para quienes buscan un entorno fresco, natural y con bajo mantenimiento.

planta en balcón
Es una planta versátil, económica y de gran impacto visual, capaz de transformar cualquier rincón lleno de vida y perfume.

Qué otros beneficios ofrece el geranio para el ambiente

Además de su belleza y su capacidad para mantener alejados los insectos, el geranio ofrece otros beneficios poco conocidos.

  • Actúa como purificador natural del aire, ayudando a eliminar olores y aportando una sensación de frescura constante.
  • También contribuye a mejorar el ánimo, ya que sus colores vivos y su fragancia estimulan la sensación de bienestar y reducen el estrés.
  • Esta planta también puede utilizarse como barrera natural frente a plagas que atacan otras especies ornamentales o comestibles.
  • Su presencia en terrazas o balcones suele proteger hierbas aromáticas o pequeños cultivos, ya que su olor intenso interfiere con el sentido del olfato de los insectos dañinos.
planta en balcón
Es una planta versátil, económica y de gran impacto visual, capaz de transformar cualquier rincón lleno de vida y perfume.

El geranio es una de las plantas más completas para el hogar. Decora, perfuma y protege sin exigir cuidados complicados. Su resistencia, su color intenso y su poder repelente lo convierten en la elección ideal para quienes desean disfrutar de un balcón o terraza llena de energía natural.

Pocas especies logran equilibrar estética y funcionalidad de una forma tan natural y duradera como esta planta.

