La planta ideal para balcones o terrazas: aleja mosquitos, tiene flores coloridas y deja un rico aroma

Existen plantas que embellecen cualquier espacio gracias a su color que se destaca en primavera, pero solo algunas combinan color, aroma y utilidad. Una en particular se ha convertido en la favorita de quienes viven en departamentos o casas con poco jardín, porque llena de vida los rincones más pequeños y además protege de mosquitos molestos.
Se trata de una especie que florece casi todo el año y que ofrece múltiples beneficios en balcones o terrazas. Su perfume intenso y su gran variedad de colores lo vuelven una opción ideal para quienes buscan naturaleza sin complicaciones y con la ventaja de mantener el ambiente libre de insectos.
Es una planta versátil, económica y de gran impacto visual, capaz de transformar cualquier rincón lleno de vida y perfume.
La planta de geranio combina color y aroma en balcones y terrazas
El geranio (Pelargonium hortorum) es una de las plantas ornamentales más resistentes y versátiles.
- Según el sitio de la Real Sociedad de Horticultura, esta especie no necesita demasiado espacio y puede cultivarse en macetas, jardineras o pequeños contenedores.
- Además, tolera bien el sol directo y se adapta a distintos tipos de suelo, siempre que cuenten con buen drenaje para evitar el exceso de humedad.
- Otro punto positivo es que una de sus características más destacadas es su floración prolongada. En primavera y verano, sus flores explotan en una gama de tonos que van del rojo y rosa al blanco y violeta, transformando cualquier terraza en un espacio lleno de color.
- Su aroma característico proviene de aceites naturales que actúan como repelente contra mosquitos, moscas y otros insectos.
- Por esta razón, muchos la ubican cerca de las ventanas o en los bordes de los balcones, donde su fragancia se esparce con facilidad.
Sin embargo, su mantenimiento es sencillo: solo hay que regarla cada 2 o 3 días y luego retirar las flores secas para favorecer a los nuevos brotes. Es una planta ideal para quienes buscan un entorno fresco, natural y con bajo mantenimiento.
Qué otros beneficios ofrece el geranio para el ambiente
Además de su belleza y su capacidad para mantener alejados los insectos, el geranio ofrece otros beneficios poco conocidos.
- Actúa como purificador natural del aire, ayudando a eliminar olores y aportando una sensación de frescura constante.
- También contribuye a mejorar el ánimo, ya que sus colores vivos y su fragancia estimulan la sensación de bienestar y reducen el estrés.
- Esta planta también puede utilizarse como barrera natural frente a plagas que atacan otras especies ornamentales o comestibles.
- Su presencia en terrazas o balcones suele proteger hierbas aromáticas o pequeños cultivos, ya que su olor intenso interfiere con el sentido del olfato de los insectos dañinos.
El geranio es una de las plantas más completas para el hogar. Decora, perfuma y protege sin exigir cuidados complicados. Su resistencia, su color intenso y su poder repelente lo convierten en la elección ideal para quienes desean disfrutar de un balcón o terraza llena de energía natural.