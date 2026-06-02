2 de junio de 2026 - 07:45

Según la ciencia, las personas que bajan la intensidad de las luces antes de dormir tienen algo en común

Un estudio de 2024 confirmó que quienes reducen la luz antes de acostarse logran una producción de melatonina más rápida y un sueño mucho más eficiente.

La ciencia coincide: este es un rasgo común en las personas que duermen con luces tenues.

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Por Sofía Serelli

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Para muchos, apagar las luces de techo y usar lámparas pequeñas al caer la noche parece una práctica innecesaria. Sin embargo, el sistema circadiano es extremadamente sensible a la luz justo antes del horario de descanso. La iluminación artificial brillante envía señales de actividad al cerebro, confundiéndolo sobre la hora real del día y retrasando significativamente el inicio del sueño.

La luz funciona como información biológica más que como simple iluminación. Cuando mantenemos ambientes muy iluminados tarde por la noche, el cuerpo interpreta que todavía es momento de estar alerta. Esto bloquea la secreción de melatonina e impide que el organismo inicie sus preparativos internos esenciales para el reposo.

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El impacto de la melatonina y la sensibilidad circadiana

Estudios publicados en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism demuestran que la luz ambiental regular antes de dormir reduce drásticamente la concentración de melatonina. Esta hormona es fundamental para regular los ritmos del cuerpo y su ausencia acorta la percepción de la noche para el organismo, afectando funciones biológicas básicas.

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La clave está en la trasición

El objetivo final de este hábito no es la oscuridad total inmediata, sino una transición suave. Mientras que la luz matutina adelanta el ritmo circadiano para despertarnos, la exposición nocturna lo retrasa. Una revisión sistemática de adultos sanos vinculó la luz brillante vespertina con resultados de sueño deficientes y descansos de mala calidad.

No se trata de crear una atmósfera acogedora por placer estético. Es la única forma efectiva de comunicarle al cerebro que el ciclo de vigilia ha terminado. Al reducir la intensidad lumínica, permitimos que el sistema nervioso se desconecte de las señales externas y se prepare para la fase de recuperación física y mental del siguiente ciclo.

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