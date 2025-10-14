La planta que sirve como cerco perimetral: evita insectos y sus flores crecen en verano

Hay una planta que muchos eligen en climas calurosos para delimitar terrenos sin recurrir a muros o alambrados. Su presentación es elegante , posee un follaje denso y las flores coloridas la vuelven una opción decorativa y práctica. Quienes la tienen aseguran que además de embellecer, protege el jardín de insectos no deseados.

La planta que perfuma la entrada y mantiene alejadas a las hormigas

Moler cáscaras de banana y café: por qué se recomienda hacerlo en casa y para qué sirve

Esta especie de hojas alargadas y flores intensas, puede ofrecer diferentes beneficios en el jardín con poco mantenimiento . Resiste altas temperaturas , tolera la sequía y florece por meses. Pero su secreto más valorado está en el aroma que aleja insectos y atrae mariposas al mismo tiempo.

El laurel de flor (o nerium oleander) es un arbusto de hoja perenne que puede superar los 3 metros de altura .

Pocas especies logran equilibrar estética y funcionalidad de una forma tan natural y duradera como esta planta.

Su denso follaje actúa como cortina vegetal, ayudando a proteger otras plantas del sol o del polvo. Además, su fragancia natural tiene un efecto repelente que mantiene alejados a varios tipos de insectos voladores.

El nerium no solo evita la presencia de insectos molestos como mosquitos o avispas, sino que atrae especies beneficiosas como las mariposas.

Pocas especies logran equilibrar estética y funcionalidad de una forma tan natural y duradera como esta planta.

Esto ocurre por el néctar de sus flores, que se mantiene disponible durante toda la temporada cálida. Las mariposas encuentran en ella un refugio y una fuente de alimento constante.

Cómo convertirla en un cerco

Al usarla como cerco vivo, se recomienda plantarla con una separación de entre 60 y 80 centímetros para lograr un muro natural tupido .

de entre para lograr un . Tolera bien los suelos pobres, siempre que drenen correctamente, y puede crecer incluso en macetas grandes si se controla su tamaño.

siempre que drenen correctamente, y puede crecer incluso en si se controla su tamaño. Una ventaja adicional es su capacidad para reducir la presencia de insectos sin necesidad de productos químicos. Su aroma actúa como repelente natural y mantiene equilibrado el ecosistema del jardín.

sin necesidad de productos químicos. Su actúa como repelente natural y mantiene equilibrado el ecosistema del jardín. De esta manera, el laurel de flor combina belleza, funcionalidad y sostenibilidad en un solo arbusto.

Cabe mencionar que todas las partes de la planta son tóxicas si se ingieren, pero al tocarlas no provoca ningún efecto negativo.

cerco laurel de flor Pocas especies logran equilibrar estética y funcionalidad de una forma tan natural y duradera como esta planta. WEB

El laurel de flor es una planta que cumple múltiples funciones sin grandes cuidados. Sirve como cerco, ofrece sombra, florece en pleno verano y mantiene alejados a los insectos, a la vez que atrae mariposas. Su resistencia, y aroma inolvidable la convierten en una opción ideal para quienes buscan belleza y practicidad en el jardín.