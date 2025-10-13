13 de octubre de 2025 - 20:35

La planta que se desarrolla en la sombra y atrae toda la humedad del ambiente

Existe una planta que en muchos hogares crece de manera silenciosa y se mantiene verde incluso sin sol directo y solo por atrapar humedad.

Con un entorno húmedo, las hojas de esta planta se expanden y su color se vuelve más intenso.

Con un entorno húmedo, las hojas de esta planta se expanden y su color se vuelve más intenso.

Foto:

WEB
Por Redacción

Algunos rincones de casa parecen imposibles para las plantas, pero hay una especie que prospera justo en esos lugares donde la luz natural no aparece y la humedad sobrepasa. Su follaje brillante llama la atención y además puede llenar de vida cualquier ambiente sin necesidad de exposición solar constante.

Leé además

En jardinería, las plantas de neem embellecen el jardín y repelen insectos naturalmente.

El árbol que aleja insectos y decora el jardín sin esfuerzo

Por Ignacio Alvarado
Estas plantas muy comunes, cuando se combinan, logran un efecto de atracción y refugio hacia los colibríes.

Atentos jardineros: unir estas dos plantas puede llenar de colibríes el jardín

Por Lucas Vasquez

Esta planta es capaz de absorber la humedad del aire y utilizarla luego para mantenerse hidratada, algo que pocas logran hacer con tanta eficacia. Por eso se adapta fácilmente a baños, cocinas y balcones cubiertos, donde la luz es tenue y la temperatura suele ser estable.

planta de humedad
Con un entorno húmedo, las hojas de esta planta se expanden y su color se vuelve más intenso.

Con un entorno húmedo, las hojas de esta planta se expanden y su color se vuelve más intenso.

Cuál es la especie que sobrevive sin sol directo y se adapta a la humedad del ambiente

El helecho, conocido científicamente como Nephrolepis exaltata, es una de las plantas más antiguas del planeta y una de las pocas que crecen mejor a la sombra.

  • A diferencia de otras especies, no necesita exposición solar directa, ya que sus hojas están preparadas para captar la luz difusa que entra desde ventanas o reflejos de paredes claras.
  • De acuerdo con el sitio de la Real Sociedad de Horticultura, el helecho mantiene su verde gracias a su capacidad de absorber humedad ambiental a través de sus hojas.
  • Este tipo de característica lo convierte en una opción ideal para quienes viven en departamentos o zonas urbanas con poca ventilación.
  • Además, actúa como purificador natural, filtrando partículas contaminantes del aire y reduciendo el polvo doméstico.

Su estructura liviana le permite retener agua sin necesidad de riegos excesivos. Sin embargo, es sensible a la sequedad, por lo que se recomienda pulverizar sus hojas o colocar un recipiente con agua cerca para generar un microclima húmedo.

planta de humedad
Con un entorno húmedo, las hojas de esta planta se expanden y su color se vuelve más intenso.

Con un entorno húmedo, las hojas de esta planta se expanden y su color se vuelve más intenso.

Cómo cuidar el helecho para que crezca fuerte y mantenga su color intenso todo el año

Para lograr que el helecho crezca saludable, es importante ubicarlo en un lugar con sombra parcial, donde reciba luz indirecta. El exceso de sol puede quemar sus hojas, mientras que la falta total de iluminación debilita su estructura.

  • Es por eso que los especialistas recomiendan usar tierra con materia orgánica y además mantener la maceta con un buen drenaje.
  • El riego siempre debe ser moderado, preferentemente con agua sin cloro o de lluvia, y se sugiere no dejar que el sustrato se seque completamente.
  • Además, una vez por mes puede aplicarse cualquier fertilizante líquido suave para plantas verdes. Eso ayuda a reforzar su crecimiento y tonalidad.
  • Los helechos también deben acompañarse de otras plantas que retienen humedad, como las fitonias o calatheas.

En espacios interiores, se adaptan mejor cuando el ambiente supera el 60% de humedad, algo que puede lograrse fácilmente colocando humidificadores o vaporizadores cerca.

planta de humedad
Con un entorno húmedo, las hojas de esta planta se expanden y su color se vuelve más intenso.

Con un entorno húmedo, las hojas de esta planta se expanden y su color se vuelve más intenso.

El helecho es una planta que demuestra que la belleza y la duración no depende del sol. Su capacidad para vivir en la sombra junto a la humedad del ambiente la convierte en una planta natural para espacios cerrados o rincones con poca luz. Además de decorar, mejora el aire y aporta frescura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

hervir hojas de laurel: cuales son los 5 beneficios en casa y por que lo recomiendan

Hervir hojas de laurel: cuáles son los 5 beneficios en casa y por qué lo recomiendan

Por Daniela Leiva
Su plenitud solo puede contemplarse en primavera. Pero además, sus propiedades naturales pueden ayudar en la salud de las personas.

La flor que vive solo 6 horas al año y florece en primavera

Por Lucas Vasquez
Esta planta necesita sembrarse o plantarse en climas cálidos de primavera para luego desarrollarse en plenitud.

La planta perenne que debe sembrarse antes del verano: atrae polinizadores como abejas y mariposas

Por Redacción
Helecho, la planta de la buena suerte. Fuente: Canva

El helecho como talismán del hogar: dónde ubicarlo para atraer prosperidad y buena suerte según el Feng Shui