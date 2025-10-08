8 de octubre de 2025 - 17:23

La flor que vive solo 6 horas al año y florece en primavera

Es una de las tantas flores misteriosas del mundo. Esta planta se destaca por su breve aparición y su belleza. Su máximo esplendor puede verse en primavera.



WEB
Por Lucas Vasquez

Existen flores que llaman la atención por su aroma o sus colores, pero hay una que lo hace por su breve aparición. Se trata de una especie de planta que florece una sola vez al año y solo en primavera. Quienes la han visto aseguran que es un espectáculo único y casi imposible de olvidar.

Su nombre es alusivo por su despertar nocturno, aunque también se la conoce científicamente como Selenicereus grandiflorus. Su flor solo se abre al caer la noche y permanece viva alrededor de seis horas. Luego se marchita, dejando un delicado perfume a vainilla que impregna el aire y marca el final de su breve aparición.

flor reina de la noche
La reina de la noche florece solo durante unas horas y en lugares específicos

La reina de la noche o Selenicereus grandiflorus es un cactus originario de regiones tropicales de América Central y el Caribe, aunque hoy se cultiva en muchos países del mundo por su belleza exótica.

  • Esta flor solo florece una vez al año, generalmente entre septiembre y noviembre, coincidiendo con la primavera en el hemisferio sur.
  • El suceso de que sea de corta floración se debe a un mecanismo natural de supervivencia. Al abrir sus pétalos de noche, evita la exposición directa al sol y protege sus delicados tejidos de la deshidratación.
  • Además, posee una fragancia intensa que atrae a los polinizadores nocturnos, como las polillas y los murciélagos, que garantizan la reproducción de la planta.

Cada flor solo dura unas 6 horas, pero su impacto visual es inolvidable. Su gran tamaño y su color blanco puro la convierten en una de las flores más fotografiadas por los amantes de estas especies inusuales.

flor reina de la noche
Su propiedades naturales son un beneficio para la salud

Más allá de su belleza, la Selenicereus grandiflorus posee componentes que se han estudiado por sus posibles efectos positivos en la salud.

  • Según investigaciones botánicas del Jardín Botánico de Kew, esta planta contiene flavonoides y alcaloides naturales que podrían tener acción antioxidante y favorecer la circulación.
  • En la medicina tradicional, especialmente en algunos países de América Central, se utilizó históricamente como parte de tónicos naturales para fortalecer el corazón y calmar la ansiedad.
  • Aunque su uso medicinal moderno es limitado, se han realizado estudios sobre extractos derivados de sus pétalos para analizar su efecto sobre el sistema nervioso.
flor reina de la noche
La reina de la noche es una flor única que simboliza la belleza y la curiosidad de la naturaleza. Solo florece durante seis horas al año, pero en ese breve tiempo deja una marca imborrable por su fragancia, su color y su energía.

