La flor que atrae abejas y hace más fértil tu jardín

Conocé cómo esta flor transforma tu jardín con jardinería sustentable y plantas que mejoran la fertilidad natural de la tierra.

Pocas cosas embellecen tanto como las flores en el jardín, pero algunas tienen un valor agregado que va más allá de lo estético. Esta especie, muy usada en jardinería por su resistencia y bajo mantenimiento, atrae abejas y convierte el espacio en un refugio de vida. Además, favorece a otras plantas, aumentando la fertilidad del suelo y acelerando su crecimiento.

El secreto está en la relación entre flores y polinizadores. En un jardín donde abunden insectos beneficiosos, las plantas logran reproducirse con mayor facilidad y sus frutos son más abundantes. Por eso, cultivar especies que cumplan con ese rol no solo es un placer visual, sino también una estrategia de jardinería inteligente.

La caléndula: un imán de vida para tu espacio verde Se trata de la caléndula (Calendula officinalis), una flor que además de atraer abejas y mariposas, mejora la estructura del suelo gracias a su capacidad para repeler insectos dañinos y favorecer la actividad de microorganismos. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la caléndula es una de las plantas más recomendadas para huertas urbanas y espacios reducidos, ya que no necesita cuidados excesivos y se adapta a diferentes climas.

image Caléndulas llenan tu jardín de jardinería sustentable y plantas fértiles. Esta flor se desarrolla con facilidad en el jardín argentino durante la primavera y el verano, ofreciendo un estallido de color naranja y amarillo que ilumina cualquier rincón. Su presencia garantiza un entorno fértil y equilibrado, donde las plantas vecinas se ven beneficiadas por la constante actividad de polinizadores. Además, su capacidad de florecer de manera prolongada la convierte en un recurso clave para quienes disfrutan de la jardinería sustentable.

Cómo aprovechar sus beneficios en el jardín La mejor forma de incorporar caléndulas en tu jardín es plantarlas en bordes o intercaladas con cultivos de huerta. Estas plantas no solo atraen abejas, sino que también mantienen alejados a insectos como pulgones y nemátodos, generando un equilibrio natural que reduce la necesidad de pesticidas.

Para aprovechar al máximo su potencial, la jardinería recomienda mantener el suelo húmedo y con buen drenaje, permitiendo que la caléndula crezca vigorosa. Su presencia estimula la polinización cruzada, incrementando la producción de tomates, zapallos y otras especies que dependen de la acción de las abejas. image Caléndulas llenan tu jardín de jardinería sustentable y plantas fértiles. Cultivar esta flor es un paso simple pero poderoso hacia un jardín más fértil, lleno de vida y en armonía con la naturaleza. Con apenas unas macetas o un rincón de tierra, podés transformar el ecosistema de tu casa y darle un impulso vital a todas tus plantas.