No los uses: los 3 productos caseros que secan las plantas de forma inmediata

Al cuidar el jardín solo nos concentramos en el riego y en agregar productos químicos para desinfectar, pero pocas veces pensamos en lo que no deberíamos aplicar. Existen ingredientes caseros en cualquier cocina que, si entran en contacto directo con hojas , tallos o raíces , pueden arruinar una planta en poco tiempo.

La planta que perfuma toda la casa y espanta mosquitos al mismo tiempo

14 semillas que debés sembrar ya para ver frutos al inicio del verano, según los jardineros

La reacción negativa es inmediata porque estos productos no necesitan mezclas complicadas ni diluciones, solo con que toquen la superficie vegetal causan efectos adversos . Si bien son inofensivos en otras tareas del hogar, al usarlos sobre plantas terminan secando el follaje y comprometiendo el crecimiento de manera irreversible.

El primer ingrediente que representa un riesgo es la sal común. Por su alto contenido de sodio absorbe esa humedad que generan las células vegetales y provoca una deshidratación rápida, por lo que con solo una pequeña cantidad sobre el suelo o el tallo puede impedir que la planta continúe absorbiendo agua .

Conocer estos riesgos permite tomar mejores decisiones al integrar distintos productos para que las plantas se mantengan fuertes en primavera.

El vinagre es perjudicial por sus efectos severos en el mundo vegetal. Su acidez daña los tejidos verdes y altera el pH de la tierra, afectando la capacidad de la planta para nutrirse. Al aplicarlo directamente sobre hojas o raíces provoca quemaduras visibles y puede llevar al marchitamiento en poco tiempo.

Este producto lo usamos con frecuencia en limpieza doméstica, pero también resulta perjudicial . Al entrar en contacto con hojas y tallos forma una capa que interfiere en la respiración de la planta. Además, modifica el equilibrio químico del suelo , creando un entorno desfavorable para el desarrollo de raíces y brotes nuevos.

Estos tres ingredientes comparten un efecto desecante cuando se usan sin diluir y, a diferencia de otras sustancias para controlar plagas, no cumplen ninguna función positiva en el cuidado de especies ornamentales o comestibles.

productos prohibidos para plantas Conocer estos riesgos permite tomar mejores decisiones al integrar distintos productos para que las plantas se mantengan fuertes en primavera. WEB

Por qué no conviene usar estos 3 productos en jardinería

A veces se piensa que porque un producto es natural también es seguro para todo tipo de uso, pero esto no siempre es cierto.

Para el Centro Nacional de Información Biotecnológica, estos 3 ingredientes son la prueba auténtica negativa en zonas como el jardín, ya que su aplicación directa no combate insectos ni hongos de manera selectiva, simplemente dañan la estructura de la planta hasta secarla por completo.

El otro problema recurrente es que, al ser ingredientes tan cotidianos, algunos intentan aplicarlos como remedios caseros para distintos problemas del jardín. Sin embargo, los resultados suelen ser negativos y terminan afectando más al entorno vegetal que a las supuestas amenazas.

Son elementos negativos porque pueden permanecer en el suelo durante un tiempo prolongado, lo que impide que nuevas plantas prosperen en la misma zona. El exceso de sodio o el cambio de acidez alteran la microbiota natural de la tierra y reducen su fertilidad.