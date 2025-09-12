12 de septiembre de 2025 - 09:03

14 semillas que debés sembrar ya para ver frutos al inicio del verano, según los jardineros

Con la llegada de la primavera, preparar tu jardín con estas plantas es clave en la jardinería para disfrutar cosechas frescas en verano.

Por Ignacio Alvarado

La primavera está a la vuelta de la esquina y es el momento ideal para preparar tu jardín. Sembrar las plantas adecuadas ahora no solo embellece el espacio, sino que también asegura frutos en cuestión de meses. Con simples prácticas de jardinería, podés tener tu huerta lista para que el verano te sorprenda con alimentos frescos y naturales.

Más allá de la estética, sembrar en este momento responde a ciclos biológicos precisos. La tierra comienza a calentarse, los días se alargan y la energía del sol se convierte en aliada para que las semillas germinen con fuerza. Quienes disfrutan de la jardinería saben que septiembre es el mes que marca el comienzo de la temporada de siembra más activa del año.

image
14 semillas ideales para sembrar en primavera y disfrutar frutos frescos o el aroma de tus plantas.

La ciencia detrás de la siembra en primavera

Estudios publicados por instituciones como la FAO destacan que sembrar en primavera aprovecha al máximo la fotosíntesis y los nutrientes disponibles en el suelo. Según agrónomos argentinos, esta época es perfecta porque las temperaturas suaves favorecen el enraizamiento y reducen el riesgo de heladas tardías que pueden arruinar el trabajo del invierno.

Además, la siembra temprana garantiza que las plantas lleguen al verano en plena producción, lo que multiplica las posibilidades de obtener cosechas abundantes y saludables sin necesidad de grandes inversiones en fertilizantes o sistemas de protección.

14 semillas que no pueden faltar en tu jardín

Si querés que tu jardín sea productivo desde el inicio del verano, tomá nota de estas semillas:

  • Tomate

  • Zanahoria

  • Lechuga

  • Rabanito

  • Perejil

  • Albahaca

  • Zapallito

  • Pimiento

  • Berenjena

  • Acelga

  • Girasol

  • Pepino

  • Cebolla de verdeo

  • Calabaza

Todas estas especies son fáciles de conseguir y no requieren técnicas complicadas de jardinería. Solo precisan buena tierra, agua moderada y exposición al sol.

Consejos para un verano lleno de frutos

Para que estas plantas prosperen, conviene preparar el suelo con compost orgánico, regar en las primeras horas del día y mantener un control natural contra plagas. La rotación de cultivos es otro secreto de la jardinería que evita el agotamiento de nutrientes y asegura que la tierra se mantenga fértil año tras año.

image

En conclusión, sembrar en septiembre es una decisión estratégica: permite aprovechar al máximo la energía de la primavera y asegura un jardín lleno de vida y sabor desde los primeros días del verano. Estas 14 semillas son la llave para transformar tu huerta en un espacio productivo y sustentable.

