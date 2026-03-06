La Anmat prohibió el uso de dos tipos de lentes de contacto: cuáles son y por qué los retiraron

La agencia sanitaria detectó que la marca no contaba con los registros correspondientes y ordenó frenar su venta y comercialización.

Compartir







La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de dos tipos de lentes de contactos estéticos y de una solución multipropósito para su limpieza. La medida fue publicada en el Boletín Oficial(Disposición 1099/2026) tras detectar que estos productos no contaban con el registro sanitario ni identificación de importador.

La resolución alcanza a los lentes de contacto NOVMAS, que incluye el modelo general y una variante estética identificada comercialmente como "Happy Halloween". La medida también abarca a una solución multipropósito de la misma marca para su limpieza y conservación.

Lentes de contacto- La disposición prohíbe el uso, comercialización y distribución del producto en todo el país Según se anunció en la disposición, los productos no cuentan con inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica, lo que impide verificar su autorización para la comercialización de los mismos en el país.

Los productos fueron retirados del mercado tras una inspección La investigación comenzó apartir de tareas de control y monitoreo realizadas por áreas técnicas del organismo regulador, que debieron tomar intervención tras una actuación de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°12 de la Unidad Fiscal Este de la ciudad de Buenos Aires. Según se indicó en el expediente, un local ubicado sobre calle Sarmiento al 2700 habría sido señalado por exhibir a la venta lentes de contacto sin autorización ni registros sanitarios correspondientes.

Lentes de contacto-- Los productos fueron retirados del mercado tras una inspección Web Personal del servicio de Fiscalización de la cadena de comercialización realizó una inspección en el establecimiento y se retiraron unidades para su análisis. Según se detalla en la disposición, los envases no incluían datos del importador en la Argentina ni números de registro sanitario. También se observaron inconsistencias en la rotulación, como así también la ausencia de información sobre el lote y fecha de vencimiento de algunos estuches secundarios.