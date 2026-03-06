6 de marzo de 2026 - 22:45

La Anmat prohibió el uso de dos tipos de lentes de contacto: cuáles son y por qué los retiraron

La agencia sanitaria detectó que la marca no contaba con los registros correspondientes y ordenó frenar su venta y comercialización.

La Anmat prohibió el uso de dos tipos de lentes de contacto

La Anmat prohibió el uso de dos tipos de lentes de contacto

Foto:

Web

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de dos tipos de lentes de contactos estéticos y de una solución multipropósito para su limpieza. La medida fue publicada en el Boletín Oficial(Disposición 1099/2026) tras detectar que estos productos no contaban con el registro sanitario ni identificación de importador.

Leé además

ANMAT prohibió la venta de tres marcas de filtros y purificadores de agua.

Anmat prohibió la venta de tres marcas de filtros y purificadores de agua: cuáles son los motivos

Por Redacción Sociedad
La ANMAT prohibió un aceite de oliva falsificado de una reconocida marca.

El reconocido aceite de oliva que prohibió la Anmat: fue falsificado

Por Redacción Sociedad

La resolución alcanza a los lentes de contacto NOVMAS, que incluye el modelo general y una variante estética identificada comercialmente como "Happy Halloween". La medida también abarca a una solución multipropósito de la misma marca para su limpieza y conservación.

Lentes de contacto-
La disposición prohíbe el uso, comercialización y distribución del producto en todo el país

La disposición prohíbe el uso, comercialización y distribución del producto en todo el país

Según se anunció en la disposición, los productos no cuentan con inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica, lo que impide verificar su autorización para la comercialización de los mismos en el país.

Los productos fueron retirados del mercado tras una inspección

La investigación comenzó apartir de tareas de control y monitoreo realizadas por áreas técnicas del organismo regulador, que debieron tomar intervención tras una actuación de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°12 de la Unidad Fiscal Este de la ciudad de Buenos Aires. Según se indicó en el expediente, un local ubicado sobre calle Sarmiento al 2700 habría sido señalado por exhibir a la venta lentes de contacto sin autorización ni registros sanitarios correspondientes.

Lentes de contacto--
Los productos fueron retirados del mercado tras una inspección

Los productos fueron retirados del mercado tras una inspección

Personal del servicio de Fiscalización de la cadena de comercialización realizó una inspección en el establecimiento y se retiraron unidades para su análisis. Según se detalla en la disposición, los envases no incluían datos del importador en la Argentina ni números de registro sanitario. También se observaron inconsistencias en la rotulación, como así también la ausencia de información sobre el lote y fecha de vencimiento de algunos estuches secundarios.

La agencia sanitaria dispuso prohibir la venta y distribución del producto al considerar que podría representar un riesgo para la salud de las personas al desconocerse el origen y las condiciones de elaboración de los artículos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Anmat retiró del mercado 9 cosméticos para niños tras inspecciones.

Retiran del mercado 9 cosméticos para niños tras inspecciones de la Anmat: conocé cuáles son

Por Redacción Sociedad
Javiera Bravo, reina de Luján de Cuyo en la Vía Blanca 2026

Miles de mendocinos inundaron las calles del centro mendocino para disfrutar la Vía Blanca de las Reinas

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 6 de marzo

cordoba: un adolescente que sobrevivio a la explosion de su celular recibio el alta tras dos meses de lucha

Córdoba: un adolescente que sobrevivió a la explosión de su celular recibió el alta tras dos meses de lucha