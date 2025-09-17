Cómo hacer un abono casero con 4 ingredientes que tenés en casa: ideal para tus plantas

El cuidado de las plantas que tenemos en casa es esencial si queremos cuidar y mantener la armonía de nuestros espacios. Para ello se requiere una atención total al abono que usamos. Una gran alternativa es crearlo desde nuestro hogar y con 4 elementos que cualquier cocina tiene .

La preparación de este abono casero con productos comunes de la cocina es una alternativa económica, sostenible y muy efectiva para mejorar la salud y el desarrollo de las plantas.

Con cuatro elementos de uso cotidiano: cáscaras de huevo, borra de café, canela en polvo y lentejas trituradas. Estos aportan nutrientes clave y propiedades protectoras al suelo.

Cómo usar los restos del café como abono para las plantas del jardín (Getty)

La principal ventaja de este abono está en la simplicidad de sus componentes y en la posibilidad de aprovechar residuos que suelen descartarse sin mayor utilidad.

- Las cáscaras de huevo , al secarse y procesarse, se convierten en una fuente rica en calcio , indispensable para el desarrollo de raíces fuertes y para evitar problemas como la podredumbre apical.

- La borra de café, que muchas veces termina en la basura, es en realidad un valioso aporte de nitrógeno, nutriente fundamental para el crecimiento de hojas sanas y vigorosas.

- La canela, además de su aroma característico, actúa como antifúngico natural, reduciendo la posibilidad de que hongos dañen las plantas o debiliten el sustrato.

- Las lentejas, por su parte, al ser trituradas, aportan fósforo y otros minerales que estimulan tanto la floración como la formación de frutos, lo que convierte al abono en un complemento integral.

Reciclar los elementos orgánicos en tu casa permite ahorrar tiempo y dinero en el cuidado de tus plantas.

Cómo preparar el abono

El procedimiento es simple.

- Primero se secan bien las cáscaras de huevo y la borra de café para evitar la aparición de humedad o moho.

- Luego se procesan hasta obtener un polvo fino y homogéneo.

- A esa mezcla base se le agrega una cucharadita de canela en polvo y las lentejas previamente trituradas con mortero o procesadora.

- Una vez integrados los ingredientes, el abono puede guardarse en un frasco limpio y hermético, lo que asegura que se conserve en buen estado durante semanas sin perder sus propiedades. De esta forma, siempre está disponible para usarse en el momento necesario.

El compost casero: un abono natural para plantas

Cómo aplicarlo

- La aplicación también es sencilla y no demanda herramientas especiales.

- Basta con espolvorear una o dos cucharadas del preparado sobre la tierra de cada maceta o alrededor de la base de la planta en el jardín.

- Luego se remueve suavemente con una pequeña pala o con los dedos para que los nutrientes se integren al sustrato y se riegan las plantas de manera habitual.

+ Con el paso del tiempo, el abono no solo enriquece la tierra, también mejora su estructura, lo que favorece la aireación y el drenaje. Esto permite que las raíces absorban de forma más eficiente el agua y los nutrientes disponibles.

Plantas

Qué beneficios trae a tus plantas

- Los resultados pueden observarse en hojas más verdes, tallos más fuertes y floraciones más prolongadas.

- Además, al tratarse de un abono natural, no existe riesgo de dañar las plantas con químicos agresivos ni de alterar el equilibrio del suelo.

- En huertas familiares, su uso continuo puede traducirse en frutos más abundantes y de mejor calidad.

Esto no solo reduce el volumen de basura, sino que transforma el cuidado de las plantas en una práctica más sostenible, económica y cercana a la naturaleza.