Un tesoro para reciclar en casa: cómo aprovechar los sobres de ibuprofeno que ya usaste

La costumbre de reciclar envases dentro de casa es una práctica extendida en cualquier familia. Ya sea desde la lata de galletas transformada en costurero hasta los tarros de helados para guardar comida. Dentro de la variedad de opciones que existen, hay una que destaca: los sobres de ibuprofeno .

Aunque bajó la venta de ibuprofeno, preocupa el abuso Los sobres de ibuprofeno son ideales para reciclar en casa.

Paso a paso

- Recolección y selección de los blísteres: Guardá los envases vacíos de ibuprofeno que tengas en casa. Verificá que no estén dañados, que las cavidades conserven su forma y que no tengan restos de pastillas adheridas.

- Limpieza inicial: Lavá los blísteres con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar polvo o residuos. Enjuagalos bien y dejalos secar completamente sobre un paño limpio. Este paso es importante para garantizar que el aceite no se contamine.

- Preparación del aceite de coco: Si el aceite de coco está sólido, colocá la cantidad deseada en un recipiente y calentá a baño maría durante unos segundos, o en microondas con intervalos cortos, hasta que se derrita y tenga consistencia líquida. Esto facilitará el llenado de cada cavidad del blíster.

- Relleno de las cavidades: Con ayuda de una cucharita o espátula, volcá pequeñas porciones de aceite de coco líquido en cada espacio del blíster. Hacelo despacio para evitar que se derrame y asegurate de que las cavidades queden completas.

- Nivelación y limpieza final: Antes de llevar al congelador, pasá un paño limpio por la superficie del blíster para retirar cualquier resto de aceite que haya quedado afuera de las cavidades.

El aceite de coco, como otros de origen natural cuenta con muy buena prensa para el cuidado de la salud por sus beneficios nutricionales El aceite de coco, como otros de origen natural cuenta con muy buena prensa para el cuidado de la salud por sus beneficios nutricionales.

Los detalles finales

Colocá los blísteres rellenos en el freezer, en posición horizontal. Dejá enfriar varias horas hasta que el aceite se solidifique completamente.

aceite de coco Es una alternativa para hidratar tus manos y piel seca en caso de que las cremas no funcionen. WEB

Una vez que estén sólidos, podés desmoldar cada cápsula individual de aceite de coco presionando como si fuera una pastilla. Cada porción estará lista para añadir a recetas o usar en la cocina. Si lo preferís, podés guardar los blísteres con las cápsulas adentro y sacar una cuando la necesites.