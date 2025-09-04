Que no terminen en la basura: estas son las mejores ideas para reciclar los rollos de papel higiénico

El cartón de los rollos de papel higiénico suele ser uno de los primeros objetos en terminar en la basura del hogar . Sin embargo, al estar fabricado con cartón biodegradable, se trata de un material que se puede reciclar de manera rápida y eficiente.

Este cartón aporta carbono, un elemento fundamental para el equilibrio del suelo, y al descomponerse contribuye al desarrollo saludable de plantas y huertas.

Reciclar los rollos de papel higiénico puede ayudar a renovar la decoración de tu casa.

- Para este uso, basta con cortar los rollos en pedacitos pequeños, mezclarlos con la tierra de macetas o canteros y humedecerlos.

- En pocos días, el proceso de descomposición se activa, lo que genera un aporte natural que enriquece el sustrato.

Más allá de su utilidad como abono, los rollos vacíos ofrecen un sinfín de posibilidades para quienes disfrutan de las manualidades.

Semillas Reciclar los rollos de papel higiénico puede ayudar a la calidad del suelo de tu jardín.

Opciones sencillas

- Una opción sencilla y decorativa consiste en agrupar seis rollos, pegarlos en forma de círculo con ayuda de silicona caliente o pegamento resistente, y pintarlos en el color preferido.

- Para reforzar la estructura se pueden añadir sorbetes decorados en tono metálico en las uniones.

- Una vez secos, los huecos de cada rollo pueden alojar flores artificiales o naturales, logrando así un arreglo económico y original para cualquier rincón del hogar.

Alternativas extra

Otra alternativa más elaborada es convertir los rollos en un organizador de escritorio o contenedor multiuso.

- El procedimiento requiere una caja de zapatos, dentro de la cual se colocan unos 18 rollos alineados con los huecos hacia adelante.

- Después se fijan con silicona caliente y se recubren los bordes interiores de la caja con tiras de cartón a medida, lo que brinda mayor firmeza y prolijidad. Una vez lista la estructura, se pinta en el color elegido.

- Este organizador es útil para guardar lápices, pinceles, marcadores, pincitas de oficina u otros objetos pequeños, evitando el desorden y aportando un toque creativo al ambiente.

Opciones para los más pequeños

El reciclaje de rollos de papel higiénico también puede adaptarse a actividades con niños. Transformarlos en marionetas, pequeños cohetes o personajes pintados les permite a los más chicos incorporar hábitos de reutilización a través del juego y la creatividad.

Además, fomenta la conciencia ambiental desde edades tempranas, vinculando el cuidado del planeta con dinámicas familiares cotidianas.

Adoptar estas iniciativas no solo disminuye la cantidad de basura generada, sino que también promueve un estilo de vida más responsable, creativo y respetuoso con la naturaleza.