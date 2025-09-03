No los tires: los 7 materiales menos conocidos que podés reciclar en tu casa

Reciclar es una de las acciones más efectivas para cuidar el medioambiente y, al mismo tiempo, una de las más fáciles de poner en práctica dentro del hogar. Desde latas y botellas hasta pallets, neumáticos o escaleras viejas, todos pueden transformarse en piezas útiles con un poco de creatividad .

No lo tires: cómo reciclar el tender que ya no usas para renovar la decoración de tu casa

Tenés un tesoro escondido en tu casa: cómo reciclar y aprovechar el plástico

Lo importante es empezar desde casa , incorporando hábitos que reduzcan los residuos y fomenten un estilo de vida más sustentable.

- Las latas, por ejemplo, se pueden reutilizar para organizar espacios y sumar detalles decorativos. Al limpiarlas y pintarlas, se convierten en portalápices, floreros o recipientes para utensilios de cocina.

Los mitos más comunes a la hora de reciclar dentro del hogar.

Los mitos más comunes a la hora de reciclar dentro del hogar

- Los pallets, cada vez más populares en decoración , sirven como base para sofás, camas o estanterías, aportando un estilo rústico y moderno al mismo tiempo. El papel de diario o de revistas también puede aprovecharse para darle un acabado renovado a los muebles mediante técnicas de patinado o collage, logrando un toque original y económico.

- Otros materiales comunes, como botellas plásticas, tubos de PVC o cajones de verdura , pueden transformarse en objetos prácticos para el día a día. Con botellas de plástico es posible fabricar macetas colgantes, lámparas o recipientes de almacenamiento.

- Los tubos de PVC, al cortarlos y unirlos, se convierten en organizadores de escritorio, estantes modulares o incluso soportes para plantas. Los cajones de verdura de madera funcionan como estantes abiertos, baúles de guardado o bibliotecas improvisadas.

Los neumáticos y las escaleras

- Entre las opciones más innovadoras aparece el uso de neumáticos reciclados. Estos se pueden pintar, rellenar con tierra y transformar en macetas originales para patios y jardines, resistentes al clima y de gran impacto visual.

- Por su parte, las escaleras de madera en desuso ofrecen la posibilidad de convertirse en estanterías. Basta con abrirlas y colocar tablas a través de los escalones, lo que da un mueble práctico y llamativo para un living o un estudio.

Reciclar las escaleras Reciclar las escaleras puede ser una gran opción para renovar la decoración sin esfuerzo.

Con ideas sencillas y materiales que ya están disponibles, es posible confeccionar muebles, adornos y accesorios que combinan funcionalidad con diseño. Incorporar estas prácticas significa transformar residuos en recursos y demostrar que la sustentabilidad también puede formar parte de la estética del hogar.