3 árboles de rápido crecimiento que atraen pájaros guardianes de la primavera

En los jardines hay especies que no pueden faltar y crecen velozmente. Además, distintos pájaros se instalan en el pico y combaten a los insectos.

La llegada de distintos pájaros en primavera, logran proteger tanto los cultivos como el ecosistema en general.

Algunos árboles típicos en Argentina no solo crecen con rapidez, sino que además atraen aves que funcionan como guardianes naturales. Estas especies se alimentan de insectos y ayudan a mantener el equilibrio en todo el espacio verde, protegiendo tanto el follaje como los cultivos.

El árbol de tala, sauce y cerezo son tres especies para tener en el jardín

El tala

  • Originalmente llamado celtis tala, es un árbol nativo muy resistente y de crecimiento veloz que atrae aves como zorzales y calandrias, especies que se alimentan de larvas y pequeños insectos.
  • Se adapta a condiciones climáticas difíciles y su presencia no solo embellece el jardín con un follaje espeso, sino que también ayuda a reducir la cantidad de plagas de manera natural.

Sauce

  • Se ubica en diferentes zonas del país y resiste ante el avance de ciudades, también crece rápido (hasta 2,4 metros por año) y se convierte en un refugio ideal para aves como carpinteros y horneros.
  • Estas especies se encargan de consumir insectos que dañan ramas y hojas, favoreciendo la salud del árbol y de todo el ecosistema cercano. Además, el sauce se adapta a terrenos húmedos y aporta la sombra necesaria en verano.

Cerezo

  • Ofrece flores primaverales muy atractivas para aves que buscan néctar e insectos. Entre ellas, los picaflores y los jilgueros encuentran en este árbol un punto de alimentación y, al mismo tiempo, reducen la presencia de plagas en el área.
  • Su crecimiento de 60 centímetros por año, logra que las especies cuiden demás plantas cercanas al suelo.
En qué beneficia atraer aves al jardín gracias a estos árboles

Los tres árboles mencionados no solo destacan por su crecimiento rápido, sino también porque generan un hábitat ideal para aves que cumplen un papel ecológico fundamental.

  • Estas especies de aves aparecen en primavera y controlan naturalmente a los insectos que aparecen en exceso y que suelen dañar, sobre todo, a las plantas ornamentales y frutales.
  • Para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en su sección de árboles nativos, el tala, al ser autóctono, se adapta fácilmente al clima y al suelo argentino, lo que reduce su mantenimiento y favorece la fauna local.
  • Por otro lado, el sauce, se destaca por su sombra generosa en climas cálidos, enriqueciendo el paisaje y además promueve la biodiversidad al atraer tanto aves como insectos polinizadores.
  • El cerezo es quien crece de manera moderada, además de brindar belleza y frutos. Pero también actúa como un punto de encuentro entre distintas especies.
La primavera invita a incorporar árboles nativos en un jardín porque es una decisión que va más allá de la estética o la rapidez de su crecimiento. Estas especies permiten atraer aves guardianas que actúan como controladoras de insectos dañinos, lo que convierte al espacio verde en un ambiente más sano y equilibrado.

Los pájaros necesitan un refugio natural abierto para la reproducción saludable del jardín.

