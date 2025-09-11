11 de septiembre de 2025 - 19:45

No solo colibríes: cómo atraer tordos y pájaros carpinteros a tu jardín en el mes de septiembre

La primavera trae distintos pájaros que se acercan a los patios para buscar refugio, alimentos y agua disponible.

Los pájaros necesitan un refugio natural abierto para la reproducción saludable del jardín.

Por Lucas Vasquez

El fin del invierno y la llegada de la primavera las temperaturas suben y el movimiento de distintos pájaros en los jardines aumenta de manera notoria. Sí bien, los colibríes visitan a las flores de néctar, existen otras especies como los tordos y los pájaros carpinteros que también visitan espacios verdes si encuentran las condiciones adecuadas.

Para lograr que se acerquen no necesita de cambios extremos en el jardín, sino que algunos ajustes simples en el entorno pueden cambiar la zona. Al conocer qué buscan estas aves, qué tipo de refugio prefieren y cuál es su dieta en esta época del año permite que los patios se conviertan en un punto de encuentro natural lleno de vida y canto.

pájaros en el jardín
Qué necesitan los pájaros para visitar los jardines en épocas de primavera

Tordos

  • En el caso de los tordos, ellos suelen moverse en bandadas y prefieren áreas abiertas con árboles medianos y arbustos donde puedan descansar y anidar.
  • Su alimentación es variada, ya que consumen insectos, frutas y semillas. Por eso, un truco efectivo es dejar en comederos frutas maduras como manzana o pera cortadas, que actúan como un imán natural.
  • Además, es indispensable mantener sectores de césped y tierra húmeda porque les da acceso a insectos y lombrices, que es su fuente de proteínas más importante.

Pájaros carpinteros

  • Para los pájaros carpinteros, septiembre es un momento de libertad en el que buscan alimento pero también lugares en troncos o estructuras de madera para explorar.
  • Esta especie se alimenta de larvas de insectos, aunque también aceptan frutos secos y semillas duras si se colocan en comederos colgantes.
  • Aunque para favorecer su llegada se recomienda dejar troncos o ramas secas en el jardín que les sirvan de refugio y de superficie para picotear.
pájaros en el jardín 3
Cómo hacer espacios de refugio, agua y alimento en el jardín

Para el sitio de Sociedad Nacional Audubon, atraer a estas especies no depende de un único recurso sino de un conjunto de condiciones.

  • Para eso, lo primero es garantizar un pequeño espacio de agua fresca y en constante limpieza, ya sea en bebederos o recipientes poco profundos.
  • Los tordos en particular disfrutan bañarse y revolotear en charcos, por lo es ideal poner pequeñas fuentes o platos de agua para aumentar la actividad.
  • Además, es fundamental evitar el uso de pesticidas químicos en septiembre, porque reducen de manera definitiva la población de insectos que forman parte esencial de la alimentación de ambas especies y logran que las hojas puedan arruinarse.
  • Para alimentarlos, responden muy bien a trozos de maní sin sal y semillas de girasol colocadas en comederos de malla metálica.

También se ven atraídos por pan rallado o migas, aunque se recomienda ofrecer en pequeñas cantidades para no alterar su alimentación natural. Por eso, mantener árboles frutales en crecimiento o arbustos también suma puntos a largo plazo.

Para lograr que un jardín prospere de distintas especies de aves es ideal combinar arbustos, troncos secos y un espacio abierto para lograr el equilibrio perfecto entre refugio y visibilidad.

pájaros en el jardín
La llegada de pájaros en septiembre es un beneficio para el jardín y para la reproducción de las plantas con medidas simples que prioricen alimento natural, agua limpia y refugios adecuados. Ese entorno genera un hábitat que mejora el ecosistema del jardín y suma color y sonido. Por eso, el secreto está en combinar un refugio natural que ayuda en este cambio de estación.

