La planta trepadora de rápido crecimiento para llenar de color el jardín en septiembre y atraer picaflores

Septiembre trae nuevas especies de rápido crecimiento para revitalizar jardines y balcones. Entre las plantas más efectivas están las trepadoras, pero una de ellas es reconocida por sus flores aromáticas y por ser un imán de picaflores y mariposas. Este tipo de plantas puede cubrir superficies en poco tiempo, aportando color y frescura.
Lo interesante de esta planta es que no aporta solo su belleza, sino que colabora con la naturaleza a toda hora. Al atraer aves, contribuye a la polinización. Sin embargo, su resistencia ante distintos climas convierten a esta especie una opción segura para quienes buscan combinar un espacio natural, color y bajo mantenimiento.
planta trepadora
Las plantas trepadoras son las favoritas para distintas aves. Entre ellas, picaflores y mariposas.
La madreselva es una planta trepadora que no necesita un cuidado frecuente
La madreselva crece con velocidad cuando se acerca la primavera, alcanzando varios metros en pocos meses.
La madreselva es una especie que combina muchos factores atractivos en esta época. Aporta belleza, aroma y beneficios ante distintas especies de aves como los picaflores. Su rápido crecimiento en solo semanas puede transformar paredes vacías en un espacio lleno de flores y aves. Solo deberás dejarla crecer, con un riego moderado para mantener la naturaleza activa en el hogar.