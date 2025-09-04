La planta trepadora de rápido crecimiento para llenar de color el jardín en septiembre y atraer picaflores

Una especie de planta que florece en primavera y además llena de color el jardín. Las flores que desprende, atrae picaflores en todo momento.

Septiembre trae nuevas especies de rápido crecimiento para revitalizar jardines y balcones. Entre las plantas más efectivas están las trepadoras, pero una de ellas es reconocida por sus flores aromáticas y por ser un imán de picaflores y mariposas. Este tipo de plantas puede cubrir superficies en poco tiempo, aportando color y frescura.

Lo interesante de esta planta es que no aporta solo su belleza, sino que colabora con la naturaleza a toda hora. Al atraer aves, contribuye a la polinización. Sin embargo, su resistencia ante distintos climas convierten a esta especie una opción segura para quienes buscan combinar un espacio natural, color y bajo mantenimiento.

Se la conoce por adaptarse fácilmente a muros , pérgolas y cercos gracias a sus tallos flexibles y resistentes .

Las flores que muestra (pueden ser blancas, amarillas o anaranjadas), desprenden un aroma inolvidable por su dulzura sobre todo al anochecer, lo que la hace aún más atractiva.

Su evolución no necesita más que un suelo bien drenado, exposición solar directa o semisombra. Además requiere riegos dispersos, aunque deberás evitar el encharcamiento, y una poda mínima solo para mantener su forma.

Es resistente a distintos climas ya que puede adaptarse en distintas regiones de Argentina, sobre todo cuando la primavera es cálida.

Por otro lado, es una estrategia para quienes no se ponen de acuerdo en la estética del jardín o balcones, porque cubre en poco tiempo cualquier espacio.

La madreselva es una especie duradera, que se integra con facilidad a distintas zonas, ya sean urbanas u hogareñas.

La visita de estas aves embellecen el entorno pero además cumplen un trabajo fundamental en la polinización de las distintas plantas. Por eso, son un refugio durante los meses cálidos.

Para los expertos de Royal Horticultural Society, las especies como la madreselva son una de las tantas trepadoras que atraen las aves por la forma de sus flores, lo que facilitan su alimentación.

Esta combinación natural entre plantas y aves ayudan a mantener un espacio vivo y equilibrado en un jardín o balcón. Por eso, su rápido crecimiento en estos meses cálidos aporta estética y un ambiente cómodo.

planta trepadora Las plantas trepadoras son las favoritas para distintas aves. Entre ellas, picaflores y mariposas. WEB La madreselva es una especie que combina muchos factores atractivos en esta época. Aporta belleza, aroma y beneficios ante distintas especies de aves como los picaflores. Su rápido crecimiento en solo semanas puede transformar paredes vacías en un espacio lleno de flores y aves. Solo deberás dejarla crecer, con un riego moderado para mantener la naturaleza activa en el hogar.