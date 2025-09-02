No es decoración: 3 plantas que debés alejar del interior del hogar para evitar alergias

Al decorar el interior del hogar con plantas sentimos un lugar fresco y lleno de color . Pero no todas las especies resultan seguras para conservarlas en espacios cerrados . Algunas liberan polen o compuestos que pueden provocar reacciones alérgicas ante el cambio de estación. Por eso, deberás identificarlas a tiempo para mantener un ambiente saludable .

Existen 3 especies que generan inconvenientes en algunas personas sensibles a la alergia . Los estornudos constantes, la congestión o irritación ocular son síntomas que podés evitar cuando alejes estas plantas del interior de casa. Por eso, algunos especialistas destacan que mantenerlas en el jardín es una solución para que el polen quede lejos de casa.

La decoración de interiores con plantas es un beneficio para el bienestar diario pero algunas están prohibidas por las propiedades que expulsan.

El problema aparece cuando elimina esporas . Ese tipo de partículas permanecen en el aire y causan reacciones alérgicas . Sobre todo en personas con problemas respiratorios .

Los girasoles generan una impresión visual positiva en cualquier lugar pero liberan una cantidad significativa de polen . Eso los convierte en un problema constante de síntomas alérgicos sobre todo cuando termina el invierno y arranca la primavera .

Jazmín

Poner jazmines en el interior genera una fragancia intensa pero agradable. Pero esa misma característica puede generar irritaciones en las vías respiratorias. Además, el polen que contiene puede provocar una rinitis alérgica continua.

Qué alternativas son seguras para mantener un espacio verde y colorido dentro del hogar

Desde la fundación para el Asma y la Alergia (AAFA), algunas plantas resultan seguras al integrarlas en el interior del hogar, sobre todo en personas alérgicas, ya que mejoran la calidad del aire interior.

La sansevieria o lengua de suegra es una de las especies con mayor resistencia en ambientes cerrados y ayudan a filtrar toxinas .

o es una de las especies con mayor en y ayudan a filtrar . El potus no necesita de un mantenimiento continuo y además puede comenzar a trepar si la dejás crecer durante mucho tiempo.

no necesita de un y además puede comenzar a si la dejás crecer durante mucho tiempo. Además, algunas variedades como la palmera de salón o la ficus elástica (o gomero) pueden decorar ambientes y no representan ningún riesgo en personas con alergia constante. Sin embargo, para mantener un ambiente fresco y saludable con plantas deberás ventilar diariamente y limpiar las hojas con un paño húmedo para evitar la acumulación de polvo.

Las tres especies de plantas como los helechos, girasoles y jazmines provocan una sensación única a la vista por sus colores pero generan efectos adversos en la salud, sobre todo en personas alérgícas. Los síntomas como los estornudos, congestión o irritación podés evitarlos si ubicás esas especies lejos del hogar y en un ambiente apto para su función natural.