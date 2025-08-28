28 de agosto de 2025 - 12:09

Septiembre primaveral: 3 plantas que hay que tener en casa sí o sí

Septiembre marca el inicio de la primavera y es el momento perfecto para sumar nuevas plantas al jardín o la huerta.

Estas son las plantas que hay que plantar en septiembre.

Con la finalización de agosto, el clima en Argentina se vuelve más templado y los días empiezan a alargarse, dando lugar a nuevas actividades. Es el mes ideal para plantar especies que aprovechan el inicio de la primavera para crecer con fuerza.

Los expertos en jardinería destacan que las plantas elegidas en esta época del año tienen más posibilidades de desarrollarse sanas y fuertes, gracias a la combinación de temperaturas suaves y mayor cantidad de luz solar. Entre las opciones más recomendadas, hay tres que se destacan por su versatilidad y facilidad de cultivo.

Estas son las plantas que hay que plantar en septiembre.

Las 3 mejores plantas para septiembre

Entre las plantas que es preferible plantar en el noveno mes del año, se destacan verduras, hierbas y las tradicionales flores que son ideales para decorar y dar color a los rincones del hogar.

  • Tomate: se adapta muy bien al clima primaveral y brinda frutos frescos en pocos meses.
  • Albahaca: aromática, de crecimiento rápido y perfecta para condimentar platos caseros.
  • Girasol: resistente y vistoso, aporta color y atrae polinizadores al jardín.
Estas son las plantas que hay que plantar en septiembre.

Además de estas especies, es clave preparar bien la tierra antes de sembrar. Un buen sustrato con nutrientes y riego moderado garantizan un crecimiento saludable. También se recomienda elegir lugares soleados para obtener mejores resultados.

En conclusión, el mes que entra es el más estratégico para empezar la huerta o sumar flores y aromas al jardín. Con estas tres plantas, cualquier espacio verde puede transformarse y anticipar una temporada llena de vida.

