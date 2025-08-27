Por qué es tan importante tener una lengua de suegra en casa

La lengua de suegra es una planta ornamental, conocida también como Sanseviera trifasciata, la cual suele ser muy popular para la decoración de algunos espacios gracias a su resistencia a la mayoría de ambientes. Sin embargo, su particular aspecto y fácil cuidado, no son las únicas características que la hacen la favorita de muchas personas.

Frente a esto, Laura Cardona, arquitecta y experta en decoración, compartió un video en sus redes sociales para explicar las razones por las que esta planta ayuda a purificar los lugares. “No importa cómo la llames. Esta planta es mucho más poderosa de lo que parece”, señaló la profesional en la publicación, haciendo referencia a que en muchas culturas la lengua de suegra actúa igual que un escudo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LAURA CARDONA (@laucardona_espaciovital) “Bloquea las malas vibras, protege el espacio y ayuda a mantener la energía del hogar clara y equilibrada”. “Hay algo muy poderoso, cuando el ambiente está muy cargado, esta planta lo absorbe todo. Puede empezar a secarse, enfermarse o morir, como si tomara ese peso energético para que vos no lo hagas”, agregó en el corto de Instagram.

Esta planta ayuda a oxigenar y tiene sustento científico En la publicación, la arquitecta también mencionó que la lengua de suegra demuestra su fuerza interior y propiedades, las cuales “tienen sustento científico” por agencias importantes. “La NASA la incluyó en su famoso estudio de plantas purificadoras de aire. La Sanseviera ayuda a eliminar toxinas como el benceno y el formaldehído, liberando oxígeno durante la noche”, resaltó en su cuenta de Instagram.

Plantas Esta planta es adecuada para cambiar la energía de hogar y decorar. Web En ese sentido, la experta en decoración recomendó colocar la planta dentro de los dormitorios o en otros lugares del hogar como la entrada principal, ya que, según ella, sus hojas mantendrán el espacio libre de malas vibras.

“Si sentís que tu casa necesita un pequeño guardián verde, esta es la señal”, concluyó la profesional en redes sociales, donde indicó que algunas matas tienen el poder y la capacidad de absorber la energía pesada de las visitas.