No es decoración: por qué hay que poner plantas en la ventana, según el Feng Shui

Más allá de lo estético, las plantas en la ventana tienen un rol clave en la energía de casa. El Feng Shui explica los beneficios del equilibrio energético.

Para la filosofía milenaria china, poner plantas en la ventana es una acción sencilla que equilibra la tradición ancestral con ventajas prácticas y visibles.

El Feng Shui sostiene que la ubicación de los objetos influye en el flujo de energía vital dentro del hogar. Entre los elementos más valorados aparecen las plantas, que no solo cumplen un papel decorativo. Colocarlas en la ventana puede ayudar a funcionar en el equilibrio energético y práctico que muchas veces pasan inadvertidos.

No se trata únicamente de sumar un toque verde a la vista exterior. Según esta práctica ancestral de origen chino, las plantas en la ventana actúan como filtros naturales. Además, ayudan a equilibrar el interior con el exterior y a mantener un ambiente más saludable y lleno de vitalidad dentro de la vivienda.

Para la filosofía milenaria china, poner plantas en la ventana es una acción sencilla que equilibra la tradición ancestral con ventajas prácticas y visibles.

Las plantas en la ventana atraen una mejor función energética y protectora

El sitio The Spruce especializado en Feng Shui considera que las ventanas son la conexión directa entre la energía externa y la interna del hogar. Por ellas ingresa el chi, que es la energía vital.

  • Ese flujo al no estar equilibrado, puede generar desentono y afectar el bienestar. Las plantas en la ventana funcionan como guardianas que filtran y suavizan este ingreso de energía.
  • Por eso, deberás elegir especies de hojas redondeadas y verdes, ya que aportan armonía y vitalidad. Entre ellas aparecen la planta de jade o el potus ya que se asocian con la prosperidad y el crecimiento.
  • También actúan como barreras naturales frente a energías negativas o ruidos provenientes del exterior. Este efecto protector no solo se vincula con la tradición del Feng Shui sino también con la capacidad de mejorar la calidad del aire. Filtran contaminantes y oxigenan el ambiente, ofreciendo una doble ventaja para quienes las incorporan en su hogar.
Para la filosofía milenaria china, poner plantas en la ventana es una acción sencilla que equilibra la tradición ancestral con ventajas prácticas y visibles.

Existen beneficios prácticos y estéticos que acompañan la tradición

  • Una de las principales ventajas es que ayudan a regular la entrada de luz, creando un filtro natural que evita el exceso de radiación solar en el interior. Esto contribuye a mantener una temperatura más agradable y a proteger muebles o cortinas de la exposición directa.
  • Las plantas también favorecen la privacidad sin necesidad de recurrir a elementos artificiales. Dispuestas estratégicamente en macetas, forman una especie de cortina verde que protege de miradas externas y aporta frescura visual. Esta especie de truco resulta útil en departamentos urbanos donde las ventanas suelen estar frente a otras viviendas o calles muy transitadas.
  • Sin embargo, en lo estético, sumarle vegetación en este punto del hogar brinda color, vida y conexión con la naturaleza. Por eso, el Feng Shui resalta la importancia de rodearse de elementos naturales para mantener un equilibrio emocional.
Para la filosofía milenaria china, poner plantas en la ventana es una acción sencilla que equilibra la tradición ancestral con ventajas prácticas y visibles.

Poner plantas en la ventana no es solo un recurso decorativo sino una práctica cargada de simbolismo y beneficios. Según el Feng Shui, fortalecen la energía positiva y actúan como guardianas frente a influencias externas. Aunque además de mejorar la calidad del aire, regulan la luz y aportan privacidad. Por eso, deberás incorporarlas para armonizar el interior con el exterior y potenciar el bienestar diario.

