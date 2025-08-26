No es decoración: por qué hay que poner plantas en la ventana, según el Feng Shui

El Feng Shui sostiene que la ubicación de los objetos influye en el flujo de energía vital dentro del hogar. Entre los elementos más valorados aparecen las plantas, que no solo cumplen un papel decorativo. Colocarlas en la ventana puede ayudar a funcionar en el equilibrio energético y práctico que muchas veces pasan inadvertidos.
No se trata únicamente de sumar un toque verde a la vista exterior. Según esta práctica ancestral de origen chino, las plantas en la ventana actúan como filtros naturales. Además, ayudan a equilibrar el interior con el exterior y a mantener un ambiente más saludable y lleno de vitalidad dentro de la vivienda.
Para la filosofía milenaria china, poner plantas en la ventana es una acción sencilla que equilibra la tradición ancestral con ventajas prácticas y visibles.
Las plantas en la ventana atraen una mejor función energética y protectora
El sitio The Spruce especializado en Feng Shui considera que las ventanas son la conexión directa entre la energía externa y la interna del hogar. Por ellas ingresa el chi, que es la energía vital.
Poner plantas en la ventana no es solo un recurso decorativo sino una práctica cargada de simbolismo y beneficios. Según el Feng Shui, fortalecen la energía positiva y actúan como guardianas frente a influencias externas. Aunque además de mejorar la calidad del aire, regulan la luz y aportan privacidad. Por eso, deberás incorporarlas para armonizar el interior con el exterior y potenciar el bienestar diario.