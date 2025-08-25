Cuál es el rincón ideal de casa para atraer dinero, según el Feng Shui

Dentro de la tradición del Feng shui, cada espacio de casa tiene un significado energético y uno de los más especiales es el rincón relacionado con la abundancia y la prosperidad . Según esta práctica, activar ese lugar ayuda a que la energía fluya de manera más equilibrada y favorezca la llegada de nuevas oportunidades económicas.

Aunque cada casa tiene su propia distribución, la filosofía oriental propone un mapa energético llamado Bagua que permite identificar cuál es el sector relacionado con la riqueza . Allí se recomienda colocar objetos simbólicos que refuercen la intención de atraer dinero y mantener el orden , ya que el desorden bloquea la energía positiva.

El Feng shui utiliza el mapa Bagua como guía para localizar las áreas energéticas. Dentro de este esquema, el sector asociado a la riqueza se encuentra en la esquina trasera izquierda de la casa tomando como referencia la puerta principal . Este espacio representa la abundancia material y espiritual, por lo que se considera clave mantenerlo en armonía.

Generar un entorno armónico favorece la estabilidad económica de casa. Para eso, hay que combinar colores y elementos saludables.

Dentro de este rincón específico, los especialistas en Feng shui del sitio The Spruce sugieren que coloques símbolos que representen riqueza y fluidez .

Una de las opciones más tradicionales son las fuentes de agua pequeñas, ya que el agua en movimiento simboliza el dinero que circula.

También se destacan los jarrones de la abundancia, llenos de monedas o piedras energéticas.

Las plantas de hojas redondas y verdes como la planta de jade son consideradas auspiciosas porque evocan crecimiento y prosperidad.

Del mismo modo, incluí elementos dorados o metálicos porque aportan brillo y reflejan la luz, lo que se asocia con oportunidades y éxito. Estos objetos debés cuidarlos con dedicación para mantener activa la energía positiva.

Otra recomendación importante es que integres imágenes o figuras que inspiren abundancia personal, como cuadros con paisajes fértiles o símbolos culturales relacionados con la riqueza.

Pero es obligatorio que no sumes elementos en cantidad, ya que la saturación del espacio genera un efecto contrario y bloquea el flujo energético. La clave está en el equilibrio de la estética y significado para mantener la armonía del lugar.

El Feng shui enseña que la prosperidad puede verse potenciada si se presta atención al rincón trasero izquierdo destinado a la riqueza dentro del hogar. Este sector, según el mapa Bagua, refleja cómo fluye la abundancia en la vida cotidiana. Deberás mantenerlo limpio, iluminado y decorado con elementos simbólicos permite fortalecer la conexión con la energía positiva.