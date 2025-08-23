Tacaños y "ratas": los 3 signos del zodíaco con fama de ser los más avaros

En el zodíaco, cada signo tiene su particularidad, pero hay 3 signos que son los que mejor representan el arte de cuidar los recursos.

Enteráte cuáles son los 3 signos más tacaños del zodíaco

La astrología siempre genera conversaciones intensas, especialmente cuando se asocian características particulares a cada signo del zodíaco. Algunos son conocidos por su generosidad, mientras que otros se destacan por su meticulosa administración de los recursos. Este último rasgo, llevado al extremo, puede ser percibido como tacañería.

En Argentina, donde las reuniones sociales y los encuentros con amigos son fundamentales, tener fama de ser rata o mezquino con el dinero puede ser un gran tema de discusión. Los astros parecen haber designado a ciertos signos con una predisposición especial para cuidar cada centavo.

Capricornio, el signo más tacaño Entre todos los signos, Capricornio lleva la delantera cuando se habla de tacañería. Este signo de tierra, regido por Saturno, valora el esfuerzo y la disciplina.

Para los capricornianos, cada peso tiene un propósito, y prefieren ahorrar antes que gastar en algo que no consideren estrictamente necesario. Aunque a menudo se los confunde con personas avaras, su actitud proviene más de su naturaleza práctica que de una falta de generosidad.

Otros sigos tacaños Si bien Capricornio se lleva el primer puesto, Virgo y Tauro también tienen su lugar en este podio. Virgo, con su inclinación por la perfección y el orden, prefiere gastar solo en cosas que considera útiles y de calidad.