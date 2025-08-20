La astrología revela cuáles son los signos del zodíaco más leales y el horóscopo muestra que su amistad nunca te abandona.

Mejor amigo: los 5 signos del zodíaco que siempre están en las buenas y en las malas

El primer signo destacado por la astrología es Tauro, conocido por su constancia. Entre los signos del zodíaco, es de los más leales y confiables. El horóscopo indica que nunca abandona a quienes quiere, incluso en los momentos más difíciles, mostrando una paciencia y fidelidad inquebrantables.

Otro gran aliado según la astrología es Cáncer. Este signo es protector y sensible, siempre atento al bienestar de sus seres queridos. Entre los signos del zodíaco, es el que más cuida a su círculo íntimo. El horóscopo señala que su empatía lo convierte en un apoyo emocional incomparable.

En tercer lugar aparece Leo, que, según la astrología, es generoso y protector. Aunque le gusta brillar, nunca deja solos a los suyos. Entre los signos del zodíaco, es uno de los que más defiende a sus amigos. El horóscopo destaca que siempre estará dispuesto a dar la cara por quienes ama.

El cuarto signo elegido por la astrología es Libra, el gran mediador. Entre los signos del zodíaco, se distingue por su capacidad de escuchar y buscar equilibrio. El horóscopo indica que su amistad está marcada por la comprensión y la búsqueda constante de armonía en los vínculos.