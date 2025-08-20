20 de agosto de 2025 - 18:00

Mejor amigo: los 5 signos del zodíaco que siempre están en las buenas y en las malas

La astrología revela cuáles son los signos del zodíaco más leales y el horóscopo muestra que su amistad nunca te abandona.

Por Andrés Aguilera

El primer signo destacado por la astrología es Tauro, conocido por su constancia. Entre los signos del zodíaco, es de los más leales y confiables. El horóscopo indica que nunca abandona a quienes quiere, incluso en los momentos más difíciles, mostrando una paciencia y fidelidad inquebrantables.

Otro gran aliado según la astrología es Cáncer. Este signo es protector y sensible, siempre atento al bienestar de sus seres queridos. Entre los signos del zodíaco, es el que más cuida a su círculo íntimo. El horóscopo señala que su empatía lo convierte en un apoyo emocional incomparable.

En tercer lugar aparece Leo, que, según la astrología, es generoso y protector. Aunque le gusta brillar, nunca deja solos a los suyos. Entre los signos del zodíaco, es uno de los que más defiende a sus amigos. El horóscopo destaca que siempre estará dispuesto a dar la cara por quienes ama.

El cuarto signo elegido por la astrología es Libra, el gran mediador. Entre los signos del zodíaco, se distingue por su capacidad de escuchar y buscar equilibrio. El horóscopo indica que su amistad está marcada por la comprensión y la búsqueda constante de armonía en los vínculos.

El último lugar lo ocupa Piscis, descrito por la astrología como un amigo sensible y entregado. Entre los signos del zodíaco, es el que más se sacrifica por el bienestar de los demás. El horóscopo señala que su ternura y apoyo incondicional lo hacen un compañero de vida excepcional.

En definitiva, estos cinco signos del zodíaco muestran que la verdadera amistad no se mide en palabras, sino en acciones. La astrología confirma que Tauro, Cáncer, Leo, Libra y Piscis son los que jamás fallan. El horóscopo concluye que, si tenés a uno de ellos a tu lado, tenés un tesoro irremplazable.

