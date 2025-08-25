Las manijas viejas de casa no las tires, tenés un tesoro: la forma útil de aprovecharlas

Las manijas suelen descartarse al cambiar las puertas chicas o grandes pero pueden transformarse en ideas prácticas y decorativas dentro de casa.

Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

En muchos hogares las manijas viejas terminan en un cajón o directamente en la basura cuando se renuevan muebles o puertas. Sin embargo, lejos de ser un objeto inútil, estas piezas de metal o madera esconden un gran potencial por su estilo vintage. Con un pequeño ajuste pueden adquirir un nuevo rol en casa que sorprende por su practicidad.

El secreto está en darles una segunda vida mediante un proyecto sencillo diy. La ventaja es que no se necesita gastar dinero extra ni tener ideas avanzadas de carpintería. Lo único necesario es animarse a reutilizar lo que ya está disponible y convertirlo en una solución decorativa que a la vez sea funcional.

Para lograrlo, tendrás que elegir las manijas que quieras y buscar una tabla de madera resistente. Además, para decorar solo debés usar pintura o barniz según el estilo que prefieras darle.

Pintá la madera y barnizá las manijas para que no aparezca óxido a futuro.

Fijalas con tornillos a la madera elegida.

Una vez aseguradas, colgá o atornillá la estructura en la pared elegida.

Este proyecto tiene la ventaja de ser totalmente personalizable. Cada manija puede colocarse a diferentes alturas o separaciones, lo que permite adaptarlo al uso que se le dará.

En el caso de los collares, mantené cierta distancia entre cada pieza para evitar enredos.

Aunque para las prendas de ropa elegí manijas robustas que soporten mayor peso.

Las manijas de diseños antiguos aportan un aire vintage, mientras que las modernas refuerzan un estilo minimalista. En ambos casos, se logra dar protagonismo a un objeto que ya no cumplía su función original y que ahora se convierte en un detalle estético con personalidad propia.

Este gesto no solo evita generar basura innecesaria, sino que también fomenta la creatividad y el consumo responsable en el hogar.

Además, se trata de un proyecto económico que requiere herramientas básicas y poco tiempo.

Para asegurar un buen resultado, es importante que lijes algunas partes de las manijas antes de reutilizarlas y revises que no tengan bordes filosos.

También debés elegir una base firme, como una madera reciclada, que pueda sostener bien los tornillos. En caso de colgarlas en una pared de yeso, se recomienda usar tarugos para mejorar la estabilidad.

Otro consejo útil es que apliques un barniz o pintura protectora que resguarde el perchero del desgaste y facilite la limpieza.

