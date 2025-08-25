25 de agosto de 2025 - 19:25

Las manijas viejas de casa no las tires, tenés un tesoro: la forma útil de aprovecharlas

Las manijas suelen descartarse al cambiar las puertas chicas o grandes pero pueden transformarse en ideas prácticas y decorativas dentro de casa.

Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

Foto:

WEB
Por Redacción

En muchos hogares las manijas viejas terminan en un cajón o directamente en la basura cuando se renuevan muebles o puertas. Sin embargo, lejos de ser un objeto inútil, estas piezas de metal o madera esconden un gran potencial por su estilo vintage. Con un pequeño ajuste pueden adquirir un nuevo rol en casa que sorprende por su practicidad.

Leé además

Las toallas son un gran elemento para darle usos nuevos una vez que no cumplen su función inicial.

Las toallas viejas o gastadas, no las tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharla

Por Andrés Aguilera
Reciclar focos es una opción para ayudar al medioambiente a través de ideas que aportan estilo y personalidad a cualquier espacio de casa.

Los focos viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas útiles de aprovecharlos

Por Redacción

El secreto está en darles una segunda vida mediante un proyecto sencillo diy. La ventaja es que no se necesita gastar dinero extra ni tener ideas avanzadas de carpintería. Lo único necesario es animarse a reutilizar lo que ya está disponible y convertirlo en una solución decorativa que a la vez sea funcional.

reciclar manijas
Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

Cómo transformar las manijas viejas en un perchero práctico y estético

Las manijas retiradas de muebles o puertas pueden convertirse en un perchero tanto para ropa como para collares y accesorios.

  • Para lograrlo, tendrás que elegir las manijas que quieras y buscar una tabla de madera resistente. Además, para decorar solo debés usar pintura o barniz según el estilo que prefieras darle.
  • Pintá la madera y barnizá las manijas para que no aparezca óxido a futuro.
  • Fijalas con tornillos a la madera elegida.
  • Una vez aseguradas, colgá o atornillá la estructura en la pared elegida.
  • Este proyecto tiene la ventaja de ser totalmente personalizable. Cada manija puede colocarse a diferentes alturas o separaciones, lo que permite adaptarlo al uso que se le dará.
  • En el caso de los collares, mantené cierta distancia entre cada pieza para evitar enredos.
  • Aunque para las prendas de ropa elegí manijas robustas que soporten mayor peso.

Las manijas de diseños antiguos aportan un aire vintage, mientras que las modernas refuerzan un estilo minimalista. En ambos casos, se logra dar protagonismo a un objeto que ya no cumplía su función original y que ahora se convierte en un detalle estético con personalidad propia.

reciclar manijas
Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

Algunos consejos para un mejor resultado al reutilizar este tipo de objetos en casa

  • El mayor beneficio de reciclar manijas es la posibilidad de reducir desechos y extender la vida útil de materiales que aún conservan resistencia.
  • Este gesto no solo evita generar basura innecesaria, sino que también fomenta la creatividad y el consumo responsable en el hogar.
  • Además, se trata de un proyecto económico que requiere herramientas básicas y poco tiempo.
  • Para asegurar un buen resultado, es importante que lijes algunas partes de las manijas antes de reutilizarlas y revises que no tengan bordes filosos.
  • También debés elegir una base firme, como una madera reciclada, que pueda sostener bien los tornillos. En caso de colgarlas en una pared de yeso, se recomienda usar tarugos para mejorar la estabilidad.
  • Otro consejo útil es que apliques un barniz o pintura protectora que resguarde el perchero del desgaste y facilite la limpieza.
  • Es importante que logres distribuir las manijas antes de fijarlas para asegurar un acabado más prolijo. Al combinar funcionalidad y diseño, esta idea convierte un objeto olvidado en un accesorio clave para mantener el orden en casa.
reciclar manijas
Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

Las manijas pueden reinventarse para aportar un estilo vintage y original a la casa. Es una solución práctica que lleva solo un poco de ingenio.

Reciclar manijas viejas de puertas o cajones es una manera sencilla y creativa de decoración que suma utilidad y estilo al hogar. Transformarlas en un perchero funcional para ropa o collares permite ahorrar dinero, reducir desechos y darle un nuevo valor a piezas que parecían destinadas al olvido. Además, este proyecto de bricolaje no requiere experiencia previa y se adapta a todos los estilos decorativos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si todavia tenes un telefono fijo en casa, posees un tesoro: dos formas de aprovecharlo

Si todavía tenés un teléfono fijo en casa, posees un tesoro: dos formas de aprovecharlo

Por Redacción
Generar un entorno armónico favorece la estabilidad económica de casa. Para eso, hay que combinar colores y elementos saludables.

Cuál es el rincón ideal de casa para atraer dinero, según el Feng Shui

Por Redacción
El programa Construyo mi Casa permite financiar hasta el 85% del valor de la vivienda.

Cuánto sale la cuota para construir tu casa de 69 m² con el IPV: requisitos y crédito hipotecario en agosto

Por Melisa Sbrocco
Con el paso de los días el desorden se acumula, pero siguiendo los pasos de este truco, podrás notar cambios en poco tiempo.

El truco de un minuto: cómo limpiar la casa en tiempo récord y sin esfuerzo

Por Redacción