Los focos viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas útiles de aprovecharlos

Antes de que el foco termine en la basura, puede convertirse en un objeto decorativo o un accesorio práctico dentro de casa. Conocé las 2 formas de reciclaje.

Reciclar focos es una opción para ayudar al medioambiente a través de ideas que aportan estilo y personalidad a cualquier espacio de casa.

Los focos o bombillas de luz que dejan de funcionar suelen acumularse en cajones o directamente se descartan. Sin embargo, existen 2 formas ingeniosas de darles una nueva vida con un poco de creatividad y algunos materiales básicos que cualquiera puede tener en casa. Lo interesante es que no solo sirven como decoración, sino también como objetos funcionales.

La clave está en aprovechar su forma y resistencia para adaptarlas a usos diferentes. Así, lo que parecía un simple desecho puede convertirse en un accesorio de gran utilidad en el hogar. Entre las ideas más creativas aparecen dos opciones que sorprenden tanto por su sencillez como por la posibilidad de integrarlas en la vida diaria sin demasiado esfuerzo.

Cómo transformar un foco en una pequeña maceta decorativa para plantas Un foco vacío puede convertirse en una maceta en miniatura perfecta para contener pequeñas plantas de interior como suculentas o cactus.

Para lograrlo, es necesario primero que retires con cuidado el filamento y el casco metálico utilizando guantes y pinzas , asegurándote de vaciar completamente el interior del vidrio.

con cuidado el y el utilizando y , asegurándote de vaciar completamente el interior del vidrio. Una vez limpia, enjuagá con agua y secá bien para que pueda alojar tierra y plantas sin inconvenientes.

con agua y bien para que pueda alojar y sin inconvenientes. Colocá dentro de la bombilla piedras pequeñas para favorecer el drenaje y luego añadí sustrato ligero .

para favorecer el drenaje y luego añadí . En este espacio reducido podés sembrar variedades resistentes que requieren poca agua, como cactus .

que requieren poca agua, como . La maceta la podés apoyar sobre una base de madera o metal que brinde estabilidad y también se puede colgar utilizando alambre o hilo transparente, lo que añade un toque moderno y elegante al ambiente.

Este tipo de creación resulta ideal para quienes desean decorar escritorios, mesas auxiliares o estantes con un detalle original y sustentable. Además, fomenta el contacto con la naturaleza dentro del hogar y ayuda a reutilizar un material que de otra forma se perdería. Al tratarse de un elemento de vidrio, es fundamental manipularlo con cuidado para evitar roturas, pero con la protección adecuada se logra un objeto estético y funcional.

Cómo convertir una bombilla en un original salero y pimentero Otra forma práctica de reciclar bombillas consiste en transformarlas en recipientes para especias como sal y pimienta. El proceso comienza del mismo modo que la idea anterior. Eliminá por completo el interior y limpialo a fondo.

y a fondo. Una vez que el vidrio está listo, solo llená con el condimento elegido , tratando de no exceder la capacidad para que el contenido se mantenga seco y no se compacte.

, tratando de no exceder la capacidad para que el contenido se mantenga seco y no se compacte. Luego sellá la parte superior con un tapón de corcho o de silicona y realizá pequeños orificios para permitir que el polvo se distribuya fácilmente al agitar la bombilla.

Esto da como resultado un salero y un pimentero con un diseño totalmente diferente a los modelos convencionales. Reciclar focos o bombillas de luz y darles un nuevo propósito es una manera sencilla y creativa de reducir residuos mientras se obtienen objetos originales para el hogar. Transformarlas en macetas para plantas pequeñas o en saleros y pimenteros demuestra que los materiales que parecen inservibles pueden adquirir valor con un poco de ingenio como una opción original de reciclaje.