23 de agosto de 2025 - 13:32

Así es la casa de Valentina Zenere en Madrid: mimalista y con mucho blanco

La actriz ha dejado a la vista en redes sociales como es su casa llena de estilo y glamour, en España.

Así es la casa en Madrid de Valentina Zenere.





Instagram
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Valentina Zenere




Valentina Zenere
Así es la casa en Madrid de Valentina Zenere.



Según sus propias apreciaciones, cada rincón de la casa cuenta una historia y refleja su personalidad, quien ha sabido crear un espacio que la identifica y la hace sentir protegida.

El desafío de Valentina Zenere para construir su casa

Pese a que el diseño del hogar de Valentina Zenere cuenta con pocos elementos para rellenar los espacios, en cada zona de la vivienda se pueden ver muebles que configuran una radiografía exacta de la personalidad y el alma de la artista.

La sala de estar es un ejemplo claro de ello: los amplios ventanales, el sofá Eliot y una mesa ratona conformada por cubos de madera colocados de forma estratégica que conforman un cuadrado perfecto se roban el protagonismo.

Valentina Zenere




Valentina Zenere
Así es la casa en Madrid de Valentina Zenere.



Encima de ellos, la prevalencia de libros, velas aromáticas y un portavelas de diseño único, ponen el sello al glamour y a la sencillez que la caracteriza. Asimismo, la habitación es otro de los rincones favoritos de Valentina Zenere quien, al igual que el living, decidió utilizar libros como si fueran estantes colocados estratégicamente en cada mueble, donde la comodidad y la funcionalidad se combinan con la estética y el buen gusto.

Si bien la talentosa intérprete admitió su obsesión por el orden y la prolijidad, a la hora de habitar el baño, esta característica se hace a un lado. Como toda mujer del espectáculo, el maquillaje y el vestuario es fundamental, razón por la cual mantener una armonía en este lugar tan íntimo de su hogar se torna una tarea difícil.

Valentina Zenere




Valentina Zenere
Así es la casa en Madrid de Valentina Zenere.



Los compromisos sociales y laborales empujan a Valentina Zenere a tener un ritmo de vida que irrumpe con la armonía de los demás ambientes. Sin embargo, en cada uno de ellos encontró un equilibrio perfecto entre la estética y la funcionalidad, creando espacios elegantes y prácticos.

La presencia de lámparas en las esquinas y elementos de terminaciones sencillas acentúan detalles sutiles que le dan la pincelada final a su impronta. Cada elección, desde la paleta de colores hasta la disposición de los objetos, contribuye a crear un hogar que refleja la esencia de la actriz de 28 años.

