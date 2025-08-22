22 de agosto de 2025 - 16:15

Si tenés caracoles que recogiste en la playa, tenés un tesoro en casa: 2 formas útiles y creativas de aprovecharlos

Los caracoles que regresan de la playa terminan guardados en una bolsa y, pese que falta para el verano, es momento de sacarlos y de darles un uso para el hogar.

Pese a que faltan algunos meses para el verano, en muchas casas existen esas bolsitas con caracoles que volvieron de la costa y terminaron en un cajón, olvidados y que, con suerte, asoman cuando ordenamos. En lugar de acumularlos sin destino, vale una propuesta doble y muy accesible para darles uso y protagonismo en casa.

Con los caracoles que llevan meses sin uso, se pueden crear móviles colgantes para balcones o galerías e inciensarios hechos con caracoles grandes. Dos proyectos económicos, con materiales fáciles de conseguir y aptos p2ara cualquier nivel de destreza.

Antes de empezar conviene limpiar y proteger las piezas. Un remojo de 20 minutos en agua tibia con una cucharada de vinagre por litro ayuda a retirar restos orgánicos. Un enjuague abundante y un secado al sol completan el proceso. Quien busque brillo puede aplicar una mano fina de barniz al agua o de laca acrílica.

Cómo hacer móviles colgantes para balcones o galerías con caracoles

Materiales

  • Caracoles de distintos tamaños, ya limpios
  • Hilo de nylon, tanza o hilo de algodón resistente
  • Un soporte: rama de madera, aro de bordado o varilla
  • Taladro de mano o minitaladro con mecha fina; como alternativa, punzón y clavo fino
  • Cuentas de madera o plástico (opcional)
  • Pegamento fuerte o nudos dobles para asegurar
  • Tijera y regla
Paso a paso

  1. Separá los caracoles por tamaño y probá combinaciones sobre la mesa. Un esquema clásico usa tres o cinco hilos colgantes con longitudes diferentes para lograr ritmo visual.
  2. Marcá con lápiz el punto de perforación a unos milímetros del borde. Colocá cinta de papel sobre el sector y taladrá con mínima presión para evitar fisuras. Con punzón, un golpe muy suave sobre un clavo fino también funciona.
  3. Medí las tiras. Una guía posible: 25, 30 y 35 cm. Sumá 10 cm extra para nudos.
  4. Pasá la tanza por cada caracol y asegurá con doble nudo. Intercalá cuentas si querés sumar color y peso.
  5. Atá cada tira al aro o a la rama. Probá el equilibrio, ajustá alturas y distribuí peso para que el móvil no se incline.
  6. Sumá tres hilos superiores que confluyan en un nudo central y una argolla. Colocá el móvil en un lugar con brisa suave. En interior, un rincón cerca de una ventana ofrece movimiento y luz.

Tips útiles

  • Un toque de pegamento sobre cada nudo evita sorpresas.
  • Para exterior, una mano de barniz al agua protege hilo y caracoles.
  • Si querés sonido, acercá algunas piezas entre sí; si buscás silencio, mantené mayor distancia.
Creá un portasahumerio con caracoles grandes

Materiales

  • Caracol grande (tipo caracola) o concha profunda
  • Base estable: plato de cerámica, losa, piedra plana o disco de madera
  • Arena fina, sal gruesa o piedritas
  • Tapón de corcho, masilla epoxi o arcilla de secado al aire (una sola opción alcanza)
  • Pegamento epoxi o pistola de silicona caliente
  • Fieltro adhesivo (opcional, para la base)
  • Varillas de incienso
Paso a paso

  1. Pegá el caracol sobre el plato o la base elegida. Ubicalo con cierta inclinación para que la ceniza caiga dentro del plato. Dejá secar el adhesivo según indicación del fabricante.
  2. Con arena o sal gruesa: Llená el interior del caracol y clavá la varilla en el material. El relleno mantiene el ángulo y captura calor de manera segura.
  3. Perforá un tapón con una mecha fina o un punzón, pegalo dentro del caracol y encastrá la varilla.
  4. Formá un pequeño cono, hacé un orificio del diámetro de la varilla y fijalo dentro.
  5. Pegá fieltro debajo del plato o colocá el conjunto sobre una bandeja.
  6. Encendé la varilla, verificá que la inclinación lleve la ceniza hacia el plato y que el caracol quede frío al tacto por fuera (el uso de arena o corcho ayuda). Ajustá el ángulo si hace falta.

Recomendaciones de uso

  • Ubicá el inciensario lejos de cortinas y fuera del alcance de niños y mascotas.
  • Elegí varillas suaves para interiores pequeños.
  • No dejes el sahumerio encendido sin supervisión.
