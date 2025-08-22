Una limpieza total: cómo usar la lavandina de manera adecuada dentro de casa

Este es un recurso versátil y económico con un papel esencial en la limpieza doméstica y en la prevención de enfermedades.

La lavandina es uno de los productos de limpieza esenciales dentro del hogar, gracias a su capacidad para desinfectar superficies, blanquear ropa, neutralizar olores y eliminar gérmenes. Sin embargo, no se suele tener en cuenta el potencial y su versatilidad a la hora de usarlo dentro de casa.

Precauciones al manipular lavandina - El uso de guantes resistentes es indispensable al manipularla. Con concentraciones del 5 % y pH 11, puede irritar la piel, y con más del 10 % (pH 13) llega a ser altamente corrosiva, capaz de generar quemaduras.

- También conviene ventilar el espacio durante su aplicación, ya que sus vapores afectan ojos, garganta y fosas nasales. Además, nunca debe mezclarse con amoníaco ni con otros limpiadores porque puede liberar gases tóxicos.

Tipos de lejía según su concentración Existen distintas variedades de lavandina en el mercado, cada una adaptada a necesidades específicas:

Lavandina de uso alimentario : apta para frutas y verduras, avalada por organismos sanitarios, elimina bacterias como E. coli y Salmonella.

Lavandina normal : contiene entre 35 y 60 g/L de cloro activo, recomendada para la limpieza general del hogar.

Lavandina concentrada : con 60 a 100 g/L, se usa en manchas difíciles, superficies lavables y piletas.

Cloro líquido: con 150 a 180 g/L, se aplica en el tratamiento de aguas y en desinfección a gran escala.

Usos más comunes en el hogar Desinfección : elimina virus, bacterias y hongos en superficies. Es eficaz en canillas , sanitarios, electrodomésticos y hasta en juguetes de mascotas. También blanquea inodoros, elimina moho y neutraliza ácaros.

Blanqueador textil : devuelve el blanco original a las prendas y elimina olores. En ropa de color, se deben usar fórmulas específicas para evitar daños.

Neutralizador de olores : aplicado en suelos, lavadoras o textiles resistentes, elimina el mal olor causado por humedad y microorganismos.

Quitamanchas de oxígeno activo: indicado para manchas difíciles, apto en ropa blanca y de color, aunque no se recomienda en tejidos delicados. Consejos prácticos de uso Ventilar siempre el área de trabajo.

Usar guante.

Seguir las cantidades indicadas por el fabricante.

Evitar su aplicación en tejidos delicados.

No mezclarla con amoníaco u otros químicos.

En floreros, unas gotas prolongan la vida de las flores. Diferencia entre lavandina y cloro Aunque suelen confundirse, no son idénticos. La lavandina es una disolución con entre 35 y 60 g/L de cloro activo, mientras que el cloro líquido es mucho más concentrado (150–180 g/L) y se emplea sobre todo para purificación de aguas.