22 de agosto de 2025 - 11:00

Cuánto sale la cuota para construir tu casa de 140 m² con el IPV: requisitos y crédito hipotecario en agosto

El IPV ofrece créditos hipotecarios con ahorro previo y cuotas ajustadas por salarios. En agosto se puede financiar hasta 140 m² con requisitos claros.

Los interesados en acceder al crédito deben cumplir con un ahorro previo del 15% del valor de la vivienda.

Los interesados en acceder al crédito deben cumplir con un ahorro previo del 15% del valor de la vivienda.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Leé además

El programa Construyo mi Casa permite financiar hasta el 85% del valor de la vivienda.

Cuánto sale la cuota para construir tu casa de 80 m² con el IPV: requisitos y crédito hipotecario en agosto

Por Melisa Sbrocco
aconcagua energia lanzo una nueva etapa y canjeo con exito sus bonos

Aconcagua Energía lanzó una nueva etapa y canjeó con éxito sus bonos

Por Redacción Economía

La operatoria se basa en un sistema de ahorro previo, donde los inscriptos aportan un porcentaje y el IPV financia el resto, con desembolsos que se realizan a medida que avanza la obra.

En agosto, este programa ofrece la posibilidad de construir viviendas de diferentes superficies, entre ellas proyectos de hasta 140 metros cuadrados cubiertos.

Contruir casa.jpg

Con requisitos claros de ingreso y cuotas mensuales establecidas, Construyo mi Casa permite calcular con precisión cuánto cuesta acceder a esta alternativa de vivienda.

Cuánto sale construir una casa de 140 m² con el IPV

Para quienes proyecten una casa de 140 m², el plan establece una cuota de ahorro mensual de $566.394,13, mientras que el ingreso familiar mínimo requerido asciende a $2.831.970,67. Estos montos corresponden a la categoría más alta de la operatoria, que garantiza la financiación del IPV para cubrir la mayor parte del costo de la obra.

El crédito se desembolsa en cuatro etapas, según el avance de la construcción. Además, durante el primer año existe un período de gracia de 365 días corridos, lo que significa que no se abonan cuotas hasta después de ese lapso.

Precios de las casas que se pueden construir con el crédito hipotecario del IPV

El programa ofrece distintas alternativas según la superficie a construir. En todos los casos, el solicitante debe realizar un aporte previo del 15% y cumplir con los requisitos de ingreso familiar:

  • 55 m² → cuota mensual: $264.650,22 - ingreso mínimo: $1.323.251,12
  • 69 m² → cuota mensual: $304.824,71 - ingreso mínimo: $1.524.123,55
  • 80 m² → cuota mensual: $339.831,53 - ingreso mínimo: $1.699.157,63
  • 100 m² → cuota mensual: $403.361,01 - ingreso mínimo: $2.016.805,11
  • 120 m² → cuota mensual: $497.552,19 - ingreso mínimo: $2.487.760,94
  • 140 m² → cuota mensual: $566.394,13 - ingreso mínimo: $2.831.970,67

De esta manera, cada familia puede calcular con exactitud cuál es la categoría que mejor se adapta a su capacidad de pago y a las dimensiones de la vivienda que desea construir.

Casa IPV.jpg

Requisitos y condiciones para acceder al crédito hipotecario del IPV

Para ingresar al programa, es necesario contar con terreno propio o adquirirlo en un plazo de hasta tres años. Además, los postulantes deben completar el período de ahorro exigido, que puede abonarse en cuotas mensuales o integrarse de manera anticipada en los llamados a licitación.

El nivel de ingresos varía según la superficie a construir, con un rango que en agosto va de $1.323.251 a $2.831.970. Las cuotas de ahorro se actualizan en UVA para no perder poder adquisitivo, mientras que las cuotas de devolución del préstamo se ajustan por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el INDEC. Otros datos a tener en cuenta:

  • Terreno: contar con terreno propio o adquirirlo dentro de los 3 años.

  • Ahorro previo: aportar el 15% del valor de la vivienda durante el período de ahorro o integrar el equivalente a 36 cuotas en los llamados a licitación.

  • Montos de crédito: entre $58.117.000 y $124.380.000, según la superficie del proyecto.

  • Actualizaciones:

    • Cuotas de ahorro: se ajustan por UVA para preservar el poder adquisitivo. (La referencia informada indica que la UVA se mantiene en 1.517,83 entre julio y septiembre).

    • Adjudicación y desembolsos: el crédito está en URS, que se actualiza por el Índice de Variación Salarial.

    • Devolución: una vez adjudicado, las cuotas se ajustan por CVS (Coeficiente de Variación Salarial) publicado por INDEC.

  • Tasa de interés: las alternativas hasta 80 m² no tienen tasa; por encima de esa superficie, la tasa va de 0% a 4% según la categoría.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán en septiembre con el aumento y el bono de $70.000.

Pensiones No Contributivas de ANSES: nuevos montos con aumento y fechas de pago Anses

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $750.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
LATAM Airlines suma un nuevo vuelo desde Mendoza

El nuevo vuelo al exterior que suma Mendoza: lo hará LATAM

Por Redacción Economía
Una reconocida marca volverá a producir tabletas de chocolate en el país tras 20 años

Una reconocida marca volverá a producir tabletas de chocolate en el país tras 20 años

Por Redacción Economía