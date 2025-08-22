22 de agosto de 2025 - 11:51

El Gobierno pasó a disponibilidad a 49 empleados del INV tras el freno del DNU en el Senado

Después de que el Senado rechazara el DNU que modificaba el organismo, el Gobierno nacional tomó esta medida.

Pasaron a disponibilidad a 49 empleados del INV

Pasaron a disponibilidad a 49 empleados del INV

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Se trata de personas que, en alrededor de la mitad de los casos son profesionales y han pasado a disponibilidad por un período de 6 o 12 meses. Esto implica, en la práctica, que su cargo fue eliminado y que, durante ese tiempo, deberán estar disponibles durante el horario de trabajo y cobrarán un haber reducido.

Los primeros días de julio, el Gobierno nacional emitió el decreto 462/2025, que disuelve y transforma diversos organismos descentralizados. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que dejó de ser autárquico y se convierte en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.

Esto también implicó una serie de cambios, como que el organismo deja de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte), para concentrarse exclusivamente en el producto final y controlar la aptitud para el consumo y que no exista adulteración ni manipulación.

Noticia en desarrollo

