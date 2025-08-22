El Gobierno pasó a disponibilidad a 49 empleados del INV tras el freno del DNU en el Senado

Después de que el Senado rechazara el DNU que modificaba el organismo, el Gobierno nacional tomó esta medida.

Apenas una hora y media después de que el Senado nacional ratificara el rechazo al veto del decreto que había modificado la ley de creación del INV, el Gobierno nacional emitió una resolución en la que pasó a disponibilidad a 49 empleados del organismo.

Se trata de personas que, en alrededor de la mitad de los casos son profesionales y han pasado a disponibilidad por un período de 6 o 12 meses. Esto implica, en la práctica, que su cargo fue eliminado y que, durante ese tiempo, deberán estar disponibles durante el horario de trabajo y cobrarán un haber reducido.

Los primeros días de julio, el Gobierno nacional emitió el decreto 462/2025, que disuelve y transforma diversos organismos descentralizados. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que dejó de ser autárquico y se convierte en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.

Esto también implicó una serie de cambios, como que el organismo deja de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte), para concentrarse exclusivamente en el producto final y controlar la aptitud para el consumo y que no exista adulteración ni manipulación.