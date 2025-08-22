22 de agosto de 2025 - 13:16

Combustibles: Isabelino Rodríguez fue reelegido presidente de Cecha y abre el diálogo con el Gobierno

La Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos busca agilizar trámites y avanzar en una agenda de desregulación junto a funcionarios nacionales.

Combustibles: la confederación busca avanzar en desregulaciones y agilización de trámites

La Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha), que agrupa a los expendedores de combustibles de todo el país, confirmó la reelección de Isabelino Rodríguez como presidente por un nuevo período de dos años.

La decisión se tomó por unanimidad durante una reunión que congregó a representantes de federaciones y cámaras empresarias de todo el país, en la que se destacó la necesidad de mantener una conducción unificada frente a los desafíos del sector.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Combustibles de la Nación, Federico Veller, y del director de Comercialización y Refinación, Pablo Vasallo. Según relató Rodríguez, fue una jornada “extensa y provechosa” en la que se abordaron tanto los problemas inmediatos de los estacioneros como las perspectivas generales de la política energética oficial.

Necesidad de agilizar trámites

Uno de los temas centrales fue la necesidad de agilizar los trámites vinculados con la normativa 1102/04, clave para la operatoria de las estaciones de servicio. Para ello, se resolvió avanzar en capacitaciones destinadas a los gerentes de las cámaras empresarias. “Lo que buscamos es que los trámites no se atasquen y que se logre mayor celeridad en la resolución de los expedientes”, explicó Rodríguez a surtidores.com.ar.

En paralelo, los funcionarios nacionales expusieron la visión del Gobierno en materia de liberalización de los mercados, mientras que desde Cecha se plantearon los problemas específicos que afectan la operatoria diaria de las estaciones. Rodríguez calificó la instancia como “muy positiva”, al destacar que “quedó abierto un vínculo permanente para resolver estos problemas de manera más ágil”.

Pedido de eliminar regulaciones

La agenda incluyó también la preparación de un próximo encuentro con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Allí, Cecha presentará un documento con propuestas para eliminar regulaciones que, según el sector, obstaculizan el desarrollo de la actividad.

“Estamos elaborando un análisis por áreas, tanto en GNC como en combustibles líquidos, para identificar cuáles son los decretos y resoluciones que deberían revisarse. La idea es llegar a la reunión con un documento sólido y consensuado”, señaló Rodríguez.

Ese informe será elevado en los próximos días y, según lo anticipado, el sector quedará a disposición del ministerio para avanzar en una agenda que permita mejorar la competitividad y reducir la carga administrativa que hoy enfrentan los expendedores de combustibles.

Comisión directiva

La comisión directiva de Cecha para los próximos dos años quedó integrada por:

  • Presidente: Isabelino Rodríguez
  • Vicepresidente 1°: Vicente Impieri
  • Vicepresidente 2°: Alberto Boz
  • Secretario: Alfredo Gonzáles
  • Pro-Secretario: Oscar Gaona
  • Tesorero: Adriana Sors
  • Pro-Tesorero: Gonzalo Rodríguez
  • Secretario de Asuntos Institucionales: Carlos Gold
  • Pro-Secretario de Asuntos Institucionales: Carlos Pinto
  • Secretario de Actas: Pedro Llorvandi
  • Pro Secretario de Actas: Silvio Gianinni
