AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir pagando $84.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó en agosto un aumento del 1,62% de acuerdo al índice de inflación informado por el INDEC.

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir pagando $218.000

Este ajuste impacta en jubilados , beneficiarios de AUH y de SUAF , quienes además podrán conocer de forma inmediata si acceden a un crédito personal a través de los bancos oficiales.

Actualmente dos bancos cuentan con simuladores online habilitados, que permiten consultar desde el celular si se califica para el préstamo. Con esta herramienta gratuita, los beneficiarios pueden saber en segundos cuánto dinero pedir, la tasa de interés que se aplica y el valor de la cuota mensual.

Los préstamos están disponibles para beneficiarios de AUH , SUAF y jubilados con haberes en bancos oficiales.

El Banco Provincia ofrece un simulador que permite a quienes cobran a través de ANSES calcular de manera sencilla el monto, el plazo de devolución y la cuota estimada antes de iniciar la solicitud. La plataforma admite préstamos desde $100.000 hasta $3.000.000 , con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses.

A modo de ejemplo, si se solicita $1.000.000 a 24 meses, la cuota inicial estimada es de $84.025, con un ingreso requerido de $240.070 . El plan contempla un total de 24 cuotas y una tasa fija del 79% (NAV 114,92% EAV) .

image El simulador del Banco Provincia permite calcular el monto y la cuota de tu crédito sin trámites presenciales.

Requisitos para acceder a un crédito ANSES si cobrás AUH o SUAF.

Antes de solicitar un préstamo formal a través de ANSES, es importante conocer los requisitos que permiten acceder al crédito. Esta información asegura que el beneficio llegue a los beneficiarios habilitados y que el banco pueda evaluar la capacidad de pago de cada solicitante.

Ser mayor de 18 años.

Tener residencia legal en Argentina.

Contar con una cuenta activa a nombre propio.

No superar el tope de ingresos de $317.800 fijado en julio de 2025.

Una vez dentro del simulador, el usuario debe seleccionar la opción de créditos ANSES, elegir el monto deseado y el plazo de devolución. El sistema mostrará en pantalla la cuota mensual estimada, la tasa de interés y el costo financiero total.