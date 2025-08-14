Cómo acceder a un crédito de $750.000 si cobrás AUH, SUAF o jubilación de ANSES

Beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados de ANSES pueden simular créditos bancarios de hasta $750.000 y conocer cuotas y tasas en segundos.

La herramienta online de Banco Nación y Banco Provincia no requiere gestores ni intermediarios.

Los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones que cobran por ANSES ahora tienen la posibilidad de acceder a créditos bancarios de manera más rápida y sencilla. Los bancos oficiales ofrecen herramientas online que permiten calcular en segundos si se califica y planificar el préstamo sin necesidad de intermediarios.

Estas iniciativas buscan facilitar que sectores históricamente fuera del sistema financiero formal puedan solicitar un crédito con condiciones claras y accesibles. Con solo ingresar algunos datos, los beneficiarios pueden conocer de forma inmediata los montos disponibles, las cuotas aproximadas y las tasas aplicadas.

Pesos, billetes.jpg Calculá al instante si podés acceder a un préstamo bancario siendo beneficiario de ANSES. Cómo simular un crédito bancario y cuánto pagas pidiendo $750.000 Los bancos oficiales, como Banco Nación y Banco Provincia, cuentan con simuladores online que permiten a los beneficiarios de ANSES calcular rápidamente los créditos disponibles. La herramienta requiere ingresar datos como sector de pertenencia (AUH, SUAF o jubilación), monto deseado y plazo de devolución, y genera automáticamente la cuota mensual estimada, la tasa de interés y el costo financiero total.

image Con el simulador, conocés el monto disponible, la cuota mensual y la tasa de interés. Por ejemplo, un préstamo de $750.000 a 12 meses para un titular con haberes en el banco arroja los siguientes números aproximados:

Cuota inicial estimada: $92.341

Ingreso mínimo requerido: $263.830

Cantidad de cuotas: 12

TNA: 79,00%

TEA: 114,92%

Requisitos para solicitar un crédito siendo beneficiario de AUH, SUAF o jubilación Antes de solicitar el préstamo, es importante cumplir con ciertos requisitos: Ser titular de AUH, SUAF o jubilación.

Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia .

Tener una cuenta bancaria activa a tu nombre.

Ser mayor de 18 años .

Contar con residencia legal en Argentina .

No superar el tope de ingresos de $317.800 (según salario mínimo de julio 2025).

Mantener un historial crediticio regular ante entidades financieras. Los bancos pueden evaluar además otros factores, como situación laboral, ingresos adicionales o antecedentes financieros, antes de aprobar el crédito.