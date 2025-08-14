14 de agosto de 2025 - 09:26

Cómo acceder a un crédito de $750.000 si cobrás AUH, SUAF o jubilación de ANSES

Beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados de ANSES pueden simular créditos bancarios de hasta $750.000 y conocer cuotas y tasas en segundos.

La herramienta online de Banco Nación y Banco Provincia no requiere gestores ni intermediarios.

Los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones que cobran por ANSES ahora tienen la posibilidad de acceder a créditos bancarios de manera más rápida y sencilla. Los bancos oficiales ofrecen herramientas online que permiten calcular en segundos si se califica y planificar el préstamo sin necesidad de intermediarios.

Para acceder, sólo necesitás tu CUIL, clave digital activa y ser titular de AUH, SUAF o jubilación.

Los montos van desde $100.000 hasta $3.000.000, con plazos de pago de hasta 72 meses. 

Estas iniciativas buscan facilitar que sectores históricamente fuera del sistema financiero formal puedan solicitar un crédito con condiciones claras y accesibles. Con solo ingresar algunos datos, los beneficiarios pueden conocer de forma inmediata los montos disponibles, las cuotas aproximadas y las tasas aplicadas.

Pesos, billetes.jpg
Calculá al instante si podés acceder a un préstamo bancario siendo beneficiario de ANSES.

Cómo simular un crédito bancario y cuánto pagas pidiendo $750.000

Los bancos oficiales, como Banco Nación y Banco Provincia, cuentan con simuladores online que permiten a los beneficiarios de ANSES calcular rápidamente los créditos disponibles. La herramienta requiere ingresar datos como sector de pertenencia (AUH, SUAF o jubilación), monto deseado y plazo de devolución, y genera automáticamente la cuota mensual estimada, la tasa de interés y el costo financiero total.

image
Con el simulador, conocés el monto disponible, la cuota mensual y la tasa de interés.

Por ejemplo, un préstamo de $750.000 a 12 meses para un titular con haberes en el banco arroja los siguientes números aproximados:

  • Cuota inicial estimada: $92.341

  • Ingreso mínimo requerido: $263.830

  • Cantidad de cuotas: 12

  • TNA: 79,00%

  • TEA: 114,92%

Requisitos para solicitar un crédito siendo beneficiario de AUH, SUAF o jubilación

Antes de solicitar el préstamo, es importante cumplir con ciertos requisitos:

  • Ser titular de AUH, SUAF o jubilación.

  • Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener una cuenta bancaria activa a tu nombre.

  • Ser mayor de 18 años.

  • Contar con residencia legal en Argentina.

  • No superar el tope de ingresos de $317.800 (según salario mínimo de julio 2025).

  • Mantener un historial crediticio regular ante entidades financieras.

Los bancos pueden evaluar además otros factores, como situación laboral, ingresos adicionales o antecedentes financieros, antes de aprobar el crédito.

