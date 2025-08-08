8 de agosto de 2025 - 09:59

AUH, SUAF y jubilados: cómo saber si accedés a un crédito de hasta $3.000.000 si cobrás por ANSES

Simulá online tu crédito en Banco Nación o Provincia si cobrás por ANSES. Consultá monto, cuota y requisitos sin salir de casa.

Los montos van desde $100.000 hasta $3.000.000, con plazos de pago de hasta 72 meses. 

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los titulares de AUH, SUAF y jubilados que perciben sus haberes a través de ANSES pueden consultar online si califican para un crédito de hasta $3.000.000. La herramienta, disponible en Banco Nación y Banco Provincia, permite conocer en segundos el monto máximo que se puede pedir.

El simulador apunta a facilitar el acceso al financiamiento para quienes cobran por ANSES, con opciones de pago de hasta 72 meses. El cálculo se realiza de forma gratuita desde el celular o la computadora, sin necesidad de gestores ni trámites presenciales, y brinda una estimación precisa para decidir si avanzar con la solicitud.

Cómo saber si accedés a un crédito y cuánto podés pedir si cobrás por ANSES

El simulador del Banco Provincia está diseñado para que los beneficiarios que reciben haberes por ANSES puedan calcular en pocos pasos el monto de su posible crédito y las condiciones de pago. La plataforma permite simular montos desde $100.000 hasta $3.000.000 y plazos de devolución de 12 a 72 meses.

Por ejemplo, para un monto máximo de $3.000.000 a 72 cuotas, el sistema estima una cuota inicial de $199.525, con un ingreso mínimo requerido de $570.071 y una tasa fija del 79% (NAV 114,92% EAV). Estos datos son referenciales y no implican la aprobación automática del préstamo.

image
El simulador online permite conocer en segundos si podés acceder a un préstamo y en qué condiciones.

El proceso de simulación es simple: ingresar a la web o app del Banco Nación o Banco Provincia, seleccionar “Créditos” o “Préstamos personales”, elegir la opción beneficiario ANSES, definir el monto y plazo deseados y visualizar el cálculo de la cuota y la tasa de interés.

Requisitos para pedir un crédito si cobrás AUH, SUAF o jubilación

Para acceder a un préstamo siendo beneficiario que cobra por ANSES, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Ser titular de AUH, SUAF o jubilación.
  • Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Contar con una cuenta activa a nombre del solicitante.
  • Tener 18 años o más.
  • Residencia legal en Argentina.
  • No superar el tope de ingresos vigente de $317.800 (según salario mínimo de julio 2025).
  • Cumplir con la evaluación crediticia del banco, que incluye historial de pagos y situación frente a otras entidades financieras.
