Las tasas de caución bursátil se disparan hasta un 70% y superan al plazo fijo: cómo funciona

En la jornada previa al día no laborable , las tasas de caución bursátil , un tipo de inversión que se pacta en la Bolsa, volvieron a subir tras un miércoles volátil en el que llegaron a tocar el 70%.

Pese a que se esperaba un descenso luego de que en la licitación de deuda quedaran $5 billones sin renovar, el retroceso no se concretó.

La tasa de caución a 4 días , que abarca desde este jueves hasta el lunes , se ubica en 65% de tasa nominal anual (TNA) , casi 30 puntos por encima del promedio de los plazos fijos bancarios .

La caución bursátil es una operación similar a un plazo fijo , pero que se realiza en el mercado de valores.

En este esquema, el colocador presta dinero a un tomador , quien deja en garantía un porcentaje de sus activos financieros, respaldados por títulos depositados en un Fondo de Garantía.

La gran ventaja radica en la flexibilidad: permite inmovilizar fondos por plazos que van de 1 a 120 días, en lugar de los 30 días mínimos de un plazo fijo bancario.

Dónde se puede operar

Aunque parezca complejo, es muy fácil. Cualquier persona que tenga cuenta en aplicaciones financieras, como Invertironline, Balanz, IEB, Porfolio Personal o Cocos, puede acceder del mismo modo que para comprar dólar MEP.

Contrario a lo que muchos creen, las cauciones bursátiles no son un producto exclusivo para grandes inversores.

Las tasas de las cauciones

La tasa de interés varía a diario e incluso puede cambiar durante la misma jornada, dependiendo del plazo elegido. Al finalizar el período pactado, el colocador recibe el capital más los intereses, mientras que el tomador recupera los activos entregados como garantía.

Algunas plataformas permiten únicamente actuar como colocador, mientras que otras habilitan también tomar fondos, lo que funciona como un préstamo de corto plazo para quienes cuenten con bonos o acciones para respaldar la operación. Además, existe la opción de realizar cauciones en dólares.