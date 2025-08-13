13 de agosto de 2025 - 19:15

Los salarios crecieron casi el doble que la inflación en junio y superaron al costo de vida, según el Indec

Así lo destacó en su informe el Indec, donde también reveló el IPC del séptimo mes del año. El sector privado no registrado fue uno de los puntapiés.

El índice de salarios subió 3% en el mes.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En junio, los ingresos de los trabajadores tuvieron un respiro frente a la inflación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de salarios subió 3% en el mes, superando al aumento del costo de vida, que se ubicó en 1,6%. En el mismo informe se publicó el IPC del séptimo mes del 2025.

El resultado se apoyó especialmente en la fuerte suba del sector privado no registrado, que trepó 8,9% mensual, mientras que el privado registrado y el sector público avanzaron 1,7% y 1,3%, respectivamente.

Índice de salarios en junio en Argentina.
Ingresos en alza tanto a nivel provincial como nacional

De acuerdo con la estadística oficial, los ingresos acumularon un alza del 60,7% medidos en la comparación con junio del 2024. Esta suba interanual estuvo influenciada por los incrementos del 166,3% en el sector privado no registrado, 47,4% en el sector público y 45,4% en el sector privado registrado.

Con respecto a diciembre del 2024, el indicador de los salarios acumulan una suba de 20,7%, debido a aumentos de 52,5% en el sector privado no registrado, 16,5% en el sector público y 13,7% en el sector privado registrado.

Con lo que respecta a los salarios provinciales y nacionales, de la administración pública, ambos índices subieron en comparación con mayo. A nivel nacional, los salarios aumentaron 1,1% mensual, mientras que los provinciales se incrementaron 1,5%.

De forma interanual crecieron 26,2% y 54,9%, respectivamente.

Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del 2024 fueron de 10,6% para el nacional y de 19% para el provincial.

