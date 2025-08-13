Los salarios crecieron casi el doble que la inflación en junio y superaron al costo de vida, según el Indec

En junio, los ingresos de los trabajadores tuvieron un respiro frente a la inflación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de salarios subió 3% en el mes, superando al aumento del costo de vida, que se ubicó en 1,6%. En el mismo informe se publicó el IPC del séptimo mes del 2025.
El resultado se apoyó especialmente en la fuerte suba del sector privado no registrado, que trepó 8,9% mensual, mientras que el privado registrado y el sector público avanzaron 1,7% y 1,3%, respectivamente.
Índice de salarios en junio en Argentina.
Índice de salarios en junio en Argentina.
Indec
Ingresos en alza tanto a nivel provincial como nacional
De acuerdo con la estadística oficial, los ingresos acumularon un alza del 60,7% medidos en la comparación con junio del 2024. Esta suba interanual estuvo influenciada por los incrementos del 166,3% en el sector privado no registrado, 47,4% en el sector público y 45,4% en el sector privado registrado.
Con respecto a diciembre del 2024, el indicador de los salarios acumulan una suba de 20,7%, debido a aumentos de 52,5% en el sector privado no registrado, 16,5% en el sector público y 13,7% en el sector privado registrado.
Con lo que respecta a los salarios provinciales y nacionales, de la administración pública, ambos índices subieron en comparación con mayo. A nivel nacional, los salarios aumentaron 1,1% mensual, mientras que los provinciales se incrementaron 1,5%.
De forma interanual crecieron 26,2% y 54,9%, respectivamente.
Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del 2024 fueron de 10,6% para el nacional y de 19% para el provincial.