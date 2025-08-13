Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en julio

En julio, una familia de cuatro integrantes necesitó en Mendoza $1.037.379,17 para poder cubrir sus necesidades básicas y no caer por debajo de la línea de la pobreza .

El dato, publicado esta tarde por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE), refleja que la Canasta Básica Total tuvo una variación del 1,9% con respecto a los $1.018.305,89 de junio.

Esto implica que aumentó en la misma línea de la inflación general , que también hoy se conoció fue del 1,9% tanto en la provincia como en el promedio nacional. El valor cruzó el umbral del millón de pesos en abril.

La Canasta Básica Alimentaria , que es la que marca la línea de la indigencia, porque incluye el grupo de alimentos que se necesita poder comprar para cubrir las necesidades nutricionales de una persona o una familia, volvió a aumentar después de dos meses de venir a la baja .

La Canasta Básica Alimentaria subió por encima de la inflación en agosto, lo que impactará en los hogares de menos recursos. Foto: Los Andes

En julio, esta canasta, para una familia tipo de cuatro integrantes -un varón de 35, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5-, alcanzó un valor de $426.905,01; lo que marca un incremento del 3,1%.

Si bien el porcentaje está bastante por encima del Índice de Precios al Consumidor, se ajusta bastante a la evolución de la categoría Alimentos y bebidas, que subió 3,3% el mes pasado.

De todos modos, la CBA había caído de $416.018,41 en abril, a $415.008,41 en mayo, y nuevamente en junio, a $413.945,48.

Pobreza / Indigencia

Cuánto han aumentado la CBT y la CBA en 2025

En lo que va del año, la Canasta Básica Alimentaria para una familia mendocina ha aumentado 18,6% y la Canasta Básica Total, 15,3%, mientras que la inflación acumulada en los siete primeros meses de 2025 es de 15,3%.

A nivel nacional, de acuerdo con los datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la CBT para una familia de cuatro integrantes alcanza $1.149.353 y ha tenido una variación de 12,2% este año, y la CBA tiene un valor de $515.405 y se ha incrementado un 14,7% en 2025.