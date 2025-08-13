Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en julio

En julio, una familia de cuatro integrantes necesitó en Mendoza $1.037.379,17 para poder cubrir sus necesidades básicas y no caer por debajo de la línea de la pobreza.
La Canasta Básica Total tuvo una suba del 1,9% y la Canasta Básica Alimentaria volvió a aumentar, después de dos meses de baja.
En julio, una familia de cuatro integrantes necesitó en Mendoza $1.037.379,17 para poder cubrir sus necesidades básicas y no caer por debajo de la línea de la pobreza.
El dato, publicado esta tarde por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE), refleja que la Canasta Básica Total tuvo una variación del 1,9% con respecto a los $1.018.305,89 de junio.
Esto implica que aumentó en la misma línea de la inflación general, que también hoy se conoció fue del 1,9% tanto en la provincia como en el promedio nacional. El valor cruzó el umbral del millón de pesos en abril.
La Canasta Básica Alimentaria, que es la que marca la línea de la indigencia, porque incluye el grupo de alimentos que se necesita poder comprar para cubrir las necesidades nutricionales de una persona o una familia, volvió a aumentar después de dos meses de venir a la baja.
En julio, esta canasta, para una familia tipo de cuatro integrantes -un varón de 35, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5-, alcanzó un valor de $426.905,01; lo que marca un incremento del 3,1%.
Si bien el porcentaje está bastante por encima del Índice de Precios al Consumidor, se ajusta bastante a la evolución de la categoría Alimentos y bebidas, que subió 3,3% el mes pasado.
De todos modos, la CBA había caído de $416.018,41 en abril, a $415.008,41 en mayo, y nuevamente en junio, a $413.945,48.
En lo que va del año, la Canasta Básica Alimentaria para una familia mendocina ha aumentado 18,6% y la Canasta Básica Total, 15,3%, mientras que la inflación acumulada en los siete primeros meses de 2025 es de 15,3%.
A nivel nacional, de acuerdo con los datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la CBT para una familia de cuatro integrantes alcanza $1.149.353 y ha tenido una variación de 12,2% este año, y la CBA tiene un valor de $515.405 y se ha incrementado un 14,7% en 2025.