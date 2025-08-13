13 de agosto de 2025 - 18:19

Javier Milei festejó el dato de la inflación en julio y elogió a Caputo: "El mejor ministro de Economía"

La inflación fue del 1,9% en julio y 36,6% en los últimos doce meses. En los primeros siete meses del año subió 17,3%.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

A su vez, hizo una mención al ministro de Economía tras el dato. “Luis Caputo, muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia por lejos”, posteó Milei en redes sociales.

Caputo también se refirió a la inflación núcleo a través de su cuenta de X, donde compartió información sobre el IPC publicado este miércoles. "La inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero de 2018", señaló el titular de la cartera económica.

Además, explicó que "la inflación núcleo fue de 1,5%, en tanto se registró una variación en las categorías estacionales de 4,1% y en regulados de 2,3%".

El INDEC informó este miércoles el dato de inflación de julio 2025, que fue de 1,9%, mientras que en lo que va de 2025 acumuló un alza de 17,3%. En la comparación interanual la inflación acumula un alza de 36,6%.

El rubro que registró la mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que aglomera las proyecciones de más de 40 instituciones, había estimado a la inflación de julio 2025 en 1,8% en promedio.

Como anticipaban mediciones privadas, la suba de casi 14% del dólar en julio no impactó tanto sobre la inflación.

En junio, la inflación había sido del 1,6%, apenas por encima del 1,5% del mayo, hasta ahora el menor de los últimos cinco años.

