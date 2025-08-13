La inflación de julio fue de 1,9% en el país y acumula una suba de 17,3% en los últimos 7 meses

La inflación fue del 1,9% en julio en el país y acumuló 36,6% en los últimos doce meses, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos ( Indec ).

La evolución del dólar podría definir los aumentos de alimentos en agosto

La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio y acumula 15,3% en 2025

De esta forma, el costo de vida se ubicó por debajo del 2% por tercer mes consecutivo , lo cual era uno de los objetivos del gobierno en el año electoral.

En los primeros siete meses del año los precios subieron un 17,3 por ciento promedio , de acuerdo con la medición que realiza el organismo oficial de estadística.

El rubro que registró la mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

La inflación mensual de julio 2025 fue de 1,9%, según el Indec

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recoge las proyecciones de consultoras y centros de investigación de forma mensual, la inflación de julio se esperaba que rondara el 1,8%.

Inflación de julio 2025 en el país y detalle de la variación según cada rubro.

En el caso de la consultora EcoGo, había estimado una inflación de 1,7% para julio. Mientras que C&T había indicado que el costo de vida habría subido el 1,9%.

En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verduras y frutas.

Confirmado el precio del dólar para este jueves 31 de julio, cuando abran los bancos (1) La cotización del dólar subió 14% durante julio

Para los especialistas de la fundación Libertad y Progreso, la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación se aceleró a 2,5% en julio tras el 2,1% de junio, según informó el Instituto de Estadística del distrito.

Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana, analizó que “la recesión impide el traslado a precios del aumento del dólar, por ahora” y consideró que está relacionado con el ingreso al país de “productos similares de origen extranjero, que acusan precios más baratos”.

“Aunque para los productos nacionales se incrementan los costos, entre otras cosas porque las tarifas, el combustible, el transporte y las comunicaciones siguen en alza, éstas no pueden ser totalmente trasladadas a los precios porque al rigor de la competencia externa, se agrega una baja generalizada de las ventas”, concluyó.