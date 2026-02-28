28 de febrero de 2026 - 10:38

Inflación de febrero: consultoras anticipan una variación apenas inferior a la de enero

Las proyecciones para este mes no muestran diferencias significativas con respecto al mes de enero y aún están lejos de la promesa de inflación cero.

Relevamientos privados indicaron que febrero no muestra diferencias significativas con respecto a los índices de inflación del mes de pasado. Según el IPC de la fundación Libertad y Progreso, se registra un incremento de 2,8% mensual.

En enero de 2026 el porcentaje a nivel nacional fue del 2,9% con una fuerte suba en los precios de alimentos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De esta manera, los datos de febrero marcarían una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza.

Este resultado marcaría que la inflación acumulada en el año alcanzaría el 5,8%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%, mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo.

El pronóstico de las consultoras

Si bien las consultoras no muestran diferencias significativas con respecto a enero, la promesa de inflación cero que hizo el presidente Javier Milei para este año estaría lejos de ser una realidad.

Según los datos de la consultora, la primera semana comenzó con un incremento fuerte del 1,4% semanal. La segunda semana tendió a moderarse bastante y la tercera incluso indicó algo de deflación. Sin embargo, la última semana del mes de febrero también tuvo incrementos fuertes, ubicándose en el 1,1% semanal, por debajo del avance de la primera semana.

Iván Cachanosky, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, comentó a la Agencias Noticias Argentinas que febrero volvería a mostrar una desaceleración de la inflación luego de ocho meses de incrementos mensuales. Sin embargo, la inflación mensual continúa en niveles altos.

"Esperamos que a partir de ahora se retorne al sendero de la desinflación que había logrado encarar el gobierno en su primer año y medio de gestión. El tipo de cambio se mantiene estable, lo que juega a favor. Además, el BCRA continúa mostrando prudencia en su política monetaria. Con todo, el proceso de desinflación continuaría y el 2026 cerraría en torno al 20% anual”, explicó Cachanosky

