Consumo: el Indec reveló cifras dispares en ventas de supermercados y mayoristas al cierre del 2025

El cierre de 2025 dejó un escenario heterogéneo en materia de consumo . De acuerdo con los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los supermercados lograron una leve recuperación, los autoservicios mayoristas finalizaron el año en baja y los shoppings registraron subas nominales, aunque con retrocesos a precios constantes.

Los datos surgen de las encuestas oficiales realizadas a supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras en todo el país.

El índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró una variación positiva del 2% al cierre de 2025 . Luego de un 2024 con varios meses en baja, el año siguiente evidenció una moderada recuperación, pese a caídas puntuales en septiembre (-0,8%) y noviembre (-2,8%) .

En la comparación interanual , el incremento fue del 0,5% respecto del mismo mes de 2024. La serie desestacionalizada —que compara mes contra mes— registró un alza del 2,7%.

En términos nominales, las ventas totales a precios corrientes superaron los $2.796 millones, con un aumento interanual del 25,5% . El ticket promedio se ubicó en $37.244, lo que implicó una suba del 29,2% frente al año anterior.

El rubro carnes lideró los aumentos interanuales con un 47,6%, seguido por alimentos preparados y rotisería (34,5%), verdulería y frutería (33,4%) e indumentaria, calzado y textiles para el hogar (31,4%).

En cuanto a medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 43,6% de las operaciones ($1.220 millones). Las siguieron las tarjetas de débito (26,1%), el efectivo (16,3%) y otros medios (14%).

Mayoristas: caída anual y leve repunte en diciembre

Los autoservicios mayoristas cerraron 2025 con una baja del 6,8%, reflejando un impacto más marcado de la retracción del consumo. Diciembre fue el único mes del año con variación interanual positiva, al registrar una suba del 2,1%.

La serie desestacionalizada mostró una disminución del 0,5% respecto del mes anterior, mientras que la tendencia-ciclo evidenció un incremento del 0,9%.

Ventas en autoservicios mayoristas Ventas en autoservicios mayoristas. X / @INDECArgentina

Las ventas totales sumaron $424 millones, un 26,2% más que en 2024 en términos corrientes. El ticket promedio alcanzó los $43.734, con una suba interanual del 34,6%.

Entre los rubros, carnes encabezó los aumentos (60,4%), seguido por electrónicos y artículos para el hogar (44,5%), almacén (33%) y bebidas (25,4%).

En medios de pago, otros medios representaron el 35,1% del total ($149 millones), seguidos por tarjeta de crédito (25,1%), efectivo (24,7%) y tarjeta de débito (15,1%).

Shoppings: subas nominales, pero caída real

En los centros de compras, las ventas totales alcanzaron $875 millones, con un incremento interanual del 16,1%. Sin embargo, a precios constantes se observó una caída del 2,4%, con un total de $10.009 millones.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las ventas superaron los $266 millones, con un alza interanual del 18,9%. En el Gran Buenos Aires, los 24 partidos alcanzaron $287 millones (+12,8%).

Ventas en centros de compras Ventas en centros de compras. X / @INDECArgentina

En la Región Pampeana las ventas fueron de $191 millones (+17,9%); en Cuyo, $51 millones (+21,2%); en la Región Norte, $39 millones (+10,2%); y en la Patagonia, $38 millones (+12,8%).

Los rubros con mayores incrementos fueron patio de comidas, alimentos y kioscos (34,9%); amoblamientos, decoración y textiles para el hogar (34,8%); diversión y esparcimiento (33,4%); y librería y papelería (23,5%).

Indumentaria y calzado concentró el 43,6% de las ventas totales en shoppings, seguido por patio de comidas (13,7%), ropa y accesorios deportivos (12,5%) y electrónicos, electrodomésticos y computación (8,1%).