Un patio de casa en el corazón del Parque: el desafío de intervenir un espacio público y de alta concurrencia

A través de una intervención sensible y contemporánea, los estudios PB Estudio y MDF Arquitectura transformaron la antigua unidad "La Fuente" en un espacio abierto de diseño 360° que integra la gastronomía con el paisaje emblemático de Mendoza.

El proyecto no se limitó a lo edilicio, sino que incluyó una propuesta de paisajismo y áreas verdes que conversan con el cercano rosedal.

El proyecto PATIO surge como respuesta a la necesidad de re-funcionalizar la Unidad de Servicio “La Fuente”, un punto estratégico, pero anteriormente deteriorado dentro del núcleo histórico del Parque General San Martín.

Tras ganar una licitación pública a fines de 2024, los arquitectos Pablo Quispe y Brenda Karalevich (PB Estudio) junto a Lorenzo Morales (MDF ) en conjunto con Dirección de Biodiversidad y Ecoparque asumieron el desafío de poner en valor una estructura de 2005 que se encontraba subutilizada y desconectada de su entorno. El edificio original presentaba locales inactivos y zonas inseguras en su perímetro posterior, una realidad que la nueva intervención buscó revertir radicalmente para devolverle el brillo a este sector patrimonial de Mendoza.

26-02 PB & MDF, Patio © Luis Abba-4 Un patio de casa en el corazón del Parque. El concepto 360° y la democratización del espacio exterior La premisa central del diseño fue eliminar las "espaldas" de la construcción original para activar todo su entorno inmediato, convirtiéndolo en un edificio de visibilidad completa. Debido a las restricciones para ampliar la superficie cubierta, la estrategia se volcó hacia el exterior, donde se crearon terrazas entre la vegetación que funcionan con la cercanía y naturalidad del patio de una casa. Esta arquitectura actúa como un soporte para la vida pública, donde se conserva el 90% de la estructura previa pero se reorganiza íntegramente para mejorar la experiencia del usuario y la conexión con el paisaje circundante.

26-02 PB & MDF, Patio © Luis Abba-29 Esta arquitectura actúa como un soporte para la vida pública. Diálogo material y vanguardia constructiva Una de las piezas más distintivas de la obra es su ampliación de 30 m², materializada como una caja de vidrio y metal. En su interior, un cono invertido reinterpreta las pendientes de los techos originales bajo un lenguaje moderno, culminando en un remate superior vidriado que baña el espacio de luz natural y conecta visualmente con el cielo y el arbolado. Para lograr una imagen unificada, se utilizó el tono beige SW 7532 en todo el conjunto, permitiendo que la mampostería existente y los nuevos elementos metálicos dialoguen armoniosamente con los tonos tierra del parque sin imponerse sobre el entorno natural.

26-02 PB & MDF, Patio © Luis Abba-58 La premisa central del diseño fue eliminar las "espaldas" de la construcción original para activar todo su entorno inmediato. Transparencia y dinamismo en la experiencia gastronómica La funcionalidad del edificio se apoya en una barra continua que rodea la construcción, ordenando el programa de servicio y vinculando lo viejo con lo nuevo. La transparencia es clave: mediante carpinterías metálicas y vidrio repartido, la actividad interior se hace visible desde afuera, destacando especialmente la cocina industrial con su horno napolitano. Mientras que el exterior busca la neutralidad, el interior apuesta por la calidez mediante el uso de madera en el mobiliario e iluminación sutil con sistemas lineales que resaltan el volumen central del cono.

Integración paisajística y accesibilidad universal El proyecto no se limitó a lo edilicio, sino que incluyó una propuesta de paisajismo y áreas verdes que conversan con el cercano rosedal. El desnivel de 1,40 metros respecto a la ciclovía fue resuelto con ingenio mediante terrazas en diferentes niveles, rampas y bancos-canteros de hormigón curvos que garantizan la accesibilidad universal y organizan las zonas de permanencia. A pesar de los desafíos logísticos de trabajar en un entorno de alta concurrencia y bajo supervisión ambiental constante, PATIO se consolida hoy como un punto de encuentro vital que potencia la vida social en el espacio público más importante de la provincia. Propiedad Intelectual: Ministerio de Energía y Ambiente, Subsecretaría de Ambiente, Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Proyecto y Proyecto Ejecutivo: PB Estudio + MDF Arquitectura. Dirección Técnica: PB Estudio + MDF Arquitectura en conjunto con Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Construcción y Gestión de obra: Black B Construcciones. Administración: A cargo de concesión. Fotografía: Luis Abba Estudio.