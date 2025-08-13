Justicia Federal: qué dice el Gobierno de Milei sobre el sucesor de Bento y otros cargos vacantes en Mendoza

El Secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio , llegó a Mendoza para participar de la 3ª Mesa Federal de la Organización y Administración de Juicio por Jurados , que se desarrolla entre hoy y mañana en el Polo Judicial de la provincia.

En ese contexto, el funcionario que responde al ministro de Justicia , Mariano Cúneo Libarona , habló sobre los cargos vacantes que restan completarse en la Justicia Federal de Mendoza, entre ellos el cargo de juez titular del Juzgado Federal Nº 1, que dejó vacante la destitución de Walter Bento , quien es juzgado por corrupción actualmente.

Amerio señaló que los cargos vacantes son necesarios para la implementación del nuevo sistema acusatorio, que en Mendoza está vigente desde agosto del año pasado. También indicó que recibieron un 33% de vacancias al asumir el gobierno.

El funcionario de Javier Milei no arriesgó un balance del año de aplicación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de nuestra provincia, porque indicó que “es un poco prematuro” hacerlo.

Pero remarcó que “en todos los lugares donde se ha implementado, empezando por Rosario en marzo del año pasado, todos los datos nos dan una tranquilidad absoluta que el sistema es muchísimo mejor al anterior”.

“Tiene una velocidad extraordinaria, trabaja la transparencia y la oralidad de manera plena. Es la esencia del sistema acusatorio”, señaló.

“Ahora, al tema de estadísticas, hay que darle tiempo. Son muchas audiencias que se resuelven por día y están haciendo un trabajo muy fuerte a nivel federal en la provincia, pero también es cierto que no es del todo posible o dista de ser lo ideal, si no cubrimos las vacantes de los jueces”, señaló.

Las vacantes en la Justicia Federal

Entonces, Amerio admitió que el problema de los cargos que restan completarse genera problemas en la implementación del nuevo sistema.

“Esto hay que aceptarlo, es una herencia que hemos recibido. La cantidad de vacancias del 33% es una de las tantas herencias que ha recibido este Gobierno”, planteó.

“Nosotros estamos absolutamente comprometidos en cuanto a la dinámica política, tenemos más de 300 pliegos, entre jueces, fiscales y defensores, que esperamos enviar antes de fin de año”, sostuvo.

“Es sumamente importante la vacancia del Juzgado Federal de Primera Instancia y es muy importante también, a mi criterio, completar la Cámara Federal de esta provincia. Así que el trabajo está hecho, estamos esperando un poco los tiempos políticos para poder enviarlos”, sostuvo el secretario de Justicia de la Nación.