La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio y acumula 15,3% en 2025

Se ubicó en el mismo nivel del IPC promedio nacional. Cuáles fueron los rubros con mayores y menores aumentos.

Por Sandra Conte

El Índice de Precios al Consumidor tuvo una variación en Mendoza del 1,9% en julio. El valor se encuentra casi un punto por encima de la inflación de junio, cuando alcanzó el 1,1%; el segundo porcentaje más bajo del semestre.

Los datos relevados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE) muestran que, en lo que va del año, la suba acumulada de los precios fue del 15,3% en Mendoza y que, en la comparación interanual, ha tenido un incremento del 32,9%.

Captura de pantalla 2025-08-13 160447

A nivel nacional, el IPC también subió 1,9% en julio, según el Indec, y acumula una variación del 17,3% en los siete primeros meses de 2025. El Relevamiento de Expectativas del Mercado, que difunde el Banco Central -y del que participaron 31 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 10 entidades financieras de Argentina- había arrojado una estimación del 1,8%.

Asimismo, plantearon para los meses siguientes una baja generalizada de las proyecciones de inflación y que se mantendrán las cifras mensuales “siempre por debajo del 2,0%”.

Captura de pantalla 2025-08-13 160803

Los economistas habían adelantado que la suba del dólar no se trasladó a precios de modo marcado en julio, lo que deja un interrogante de lo que puede suceder en agosto, si el tipo de cambio se mantiene en estos niveles. En particular, porque otros costos, como los combustibles y las tarifas -por mencionar sólo dos- se han ajustado al alza.

Captura de pantalla 2025-08-13 160754

Qué rubros tuvieron mayores variaciones en julio

El IPC muestra una evolución promedio de los precios, pero cuando se desglosa por rubros se observa que algunos estuvieron por encima y otros por debajo de ese porcentaje.

Los que subieron por encima del IPC general en julio en la provincia fueron: Alimentos y bebidas (3,3%); Vivienda y servicios básicos (2,6%); y Esparcimiento (2,3%). Otros bienes y servicios (1,9%) se mantuvo en el mismo nivel.

Y los que se mantuvieron por debajo del 1,9% promedio fueron: Transporte y comunicaciones (1,6%); Atención médica y gastos para la salud (0,5%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,2%); y Educación (0,2%). Indumentaria, en tanto, y posiblemente empujada por las compras en Chile, cayó (-0,8%).

Captura de pantalla 2025-08-13 160736

