El incremento en los precios de las canastas se intensificó por segundo mes consecutivo, aunque el efecto del alza del dólar resultó ser menor de lo previsto.

Una familia tipo necesitó en julio $1.149.353 para no ser pobre, según el Indec

Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó $1.149.353 para no ser pobre en julio, según la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La CBT aumentó 1,9% mensual, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 27,6%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 12,2%.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), subió 1,9% mensual. En comparación interanual, aumentó un 27,0%. En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 14,7%.

De acuerdo con la medición del Indec, en julio, un hogar compuesto por tres personas necesitó $915.019 para cubrir la CBT y $410.322 para cubrir la CBA.

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $515.405 para la CBA y $1.149.353 para llegar a la CBT. Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total $542.093 para la CBA y $1.208.866 para la CBT.

Comparado con la inflación de julio, ambas canastas registraron el mismo incremento de la inflación general. Ambas quedaron por debajo en la medición interanual (36,6%).