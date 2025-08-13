13 de agosto de 2025 - 21:50

Una familia tipo necesitó en julio $1.149.353 para no ser pobre, según el Indec

El incremento en los precios de las canastas se intensificó por segundo mes consecutivo, aunque el efecto del alza del dólar resultó ser menor de lo previsto.

Una familia tipo necesitó en julio $1.149.353 para no ser pobre, según el Indec

Una familia tipo necesitó en julio $1.149.353 para no ser pobre, según el Indec

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó $1.149.353 para no ser pobre en julio, según la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Leé además

La inflación acumula una suba de 17,3% en los últimos 7 meses

La inflación de julio fue de 1,9% en el país y acumula una suba de 17,3% en los últimos 7 meses

Por Redacción Economía
La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio, lo que marca una aceleración mensual

La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio y acumula una suba de 15,3% en 2025

Por Sandra Conte

La CBT aumentó 1,9% mensual, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 27,6%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 12,2%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1955711151423004725&partner=&hide_thread=false

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), subió 1,9% mensual. En comparación interanual, aumentó un 27,0%. En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 14,7%.

De acuerdo con la medición del Indec, en julio, un hogar compuesto por tres personas necesitó $915.019 para cubrir la CBT y $410.322 para cubrir la CBA.

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $515.405 para la CBA y $1.149.353 para llegar a la CBT. Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total $542.093 para la CBA y $1.208.866 para la CBT.

Comparado con la inflación de julio, ambas canastas registraron el mismo incremento de la inflación general. Ambas quedaron por debajo en la medición interanual (36,6%).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En julio subieron tanto la Canasta Básica Total como la Alimentaria: cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre

Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en julio

Por Redacción Economía
Taym, Isabela, Fátima y Ash haciendo el clásico muñeco de nieve en Luján de Cuyo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La soledad del muñeco de nieve

Por Héctor Ghiretti
Lali Espósito en la bodega Zuccardi de Mendoza.

Lali Espósito visitó una bodega y brindó con su familia tras su show en Mendoza

Por Redacción Espectáculos
Las prepagas anunciaron aumentos de hasta 2,9% antes del dato de la inflación de julio

Las prepagas anunciaron aumentos de hasta 2,9% antes del dato de la inflación de julio

Por Redacción Economía