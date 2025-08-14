El beneficio "a luca" en Chile por el fin de semana largo: a qué hora atienden los malls

Esto cuesta una notebook Lenovo en Falabella Chile: se compra online desde Argentina y se retira gratis

En el vecino país también es finde largo , pero no para conmemorar a Don José de San Martín, sino porque el 15 de agosto es el festivo por la Asunción de la Virgen María.

Ante la gran cantidad de turistas , tanto argentinos como chilenos, las autoridades de la región de Valparaíso anunciaron un plan especial para manejar el flujo de visitantes durante el fin de semana largo y lanzaron un beneficio: peajes "a luca" (1.000 pesos chilenos).

Entre el viernes y domingo se prevé la llegada de unos 300.000 turistas a la Quinta Región , lo que representa un 25% del total de viajeros que se movilizarán en Chile en estas fechas.

Para garantizar la seguridad y fluidez en las rutas, se dispuso restricción de tránsito para camiones durante los horarios punta del jueves 14, viernes 15 y domingo 17 de agosto.

Además, se implementará la medida de “peaje a luca” en tres puntos estratégicos: Lo Prado y Zapata, en la Ruta 68, y Las Vegas, en la Ruta 5 Norte.

Peaje en Chile (Foto ilustrativa)

Las concesionarias reforzarán la presencia de equipos de asistencia vial, con ambulancias, móviles y grúas distribuidos estratégicamente, con el objetivo de atender cualquier contingencia de forma rápida y segura.

Por su parte, la vocera regional de Gobierno, Carolina Zapata, remarcó que “este fin de semana proyectamos que más de 422 mil vehículos saldrán desde la capital (Santiago). Parte importante de ese flujo llegará a la región de Valparaíso para disfrutar de nuestras playas, gastronomía y panoramas. Esto va en directo beneficio de nuestros emprendedores, comercio local, hotelería y turismo, sectores que son motor de empleo en nuestra región”.

Cómo atienden malls y supermercados en Chile en el feriado del 15 de agosto

Con motivo del feriado del viernes 15 de agosto (Asunción de la Virgen María), algunos supermercados y malls de Chile ajustarán sus horarios de atención, mientras que otros operarán con normalidad.

La cadena Unimarc abrirá en su horario habitual, hasta las 21.30.

Jumbo atenderá normalmente en todas sus sucursales, hasta las 21.00. Respecto a Santa Isabel también funcionará con normalidad hasta las 21 en todas sus sucursales.

En Chile, la cadena Mallplaza casi cuadruplicó sus visitas gracias a los argentinos

Por su parte, el hipermercado Líder abrirá de 8 a 21, sin cambios.

Los supermercados Tottus confirmaron que mantendrá su horario regular, con el detalle específico disponible en su sitio web.

En cuanto a los centros comerciales, aquellos de las cadenas Cenco Malls, Parque Arauco y Mall Plaza mantendrán su funcionamiento habitual, con información de horarios y servicios disponible en sus plataformas oficiales.